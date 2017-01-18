Основатель Facebook Марк Цукерберг дал показания в суде Далласа, он опроверг обвинения в том, что при покупке компании Oculus в марте 2015 года компания получила доступ к технологиям, украденным у разработчика игр ZeniMax, а также раскрыл подробности сделки двухлетней давности. По его словам, Facebook заплатила за Oculus $2 млрд наличными, а также обещала заплатить около $1 млрд в качестве компенсаций сотрудникам и бонусов за выполнение целевых показателей.

Ранее ZeniMax подала в суд на Facebook, требуя $2 млрд в качестве компенсации за украденные технологии. Представители Oculus утверждают, что создатель серии игр Doom Джон Кармак, ранее работавший в ZeniMax, переходя на работу в Oculus передал ей часть разработок, созданных для прошлого нанимателя. Претензии ZeniMax в частности связаны с тем, что Facebook, якобы, не провела надлежащей процедуры проверки юридических рисков при покупке Oculus.

Компания Цукерберга договорилась о сделке в пятницу, а в понедельник были подписаны необходимые документы, то есть поверка заняла всего одни выходные. Марк Цкерберг сказал в суде, что все так и было, но при этом отверг обвинения в краже технологий и подчеркнул, что технологии, которые сейчас используются в очках виртуальной реальности Rift были разработаны самой Oculus.

Цукерберг также рассказал, что помимо суммы в $2 млрд, которая была озвучена после завершения сделки, Facebook договорилась выплатить $700 млн в качестве компенсаций менеджменту и $300 млн в качестве премий за выполнение целевых показателей.