Компания ExpertTown бывшего топ-менеджера магазина «220 Вольт» Леонида Довладбегяна договорилась о проведении распродаж под брендом «Киберпонедельник» в соцсети «Одноклассники». Пользователи ОК получат эксклюзивный доступ к предпродаже, стартующей за 5 часов до официального начала акции, говорится в сообщении владеющей соцсетью Mail.ru Group.

Акция распродаж под брендом «Киберпонедельник» пройдет 30 января на трех разных площадках. Одну из них организует Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), вторую компания Леонида Довладбегяна (который ранее развивал проекты распродаж в АКИТ) при поддержке Ассоциации Электронных Коммуникаций (РАЭК), третью — Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли (НАДТ) совместно с ООО «Блэк Фрайдей» предпринимателя Владимира Кима.

Пользователи «Одноклассников» традиционно более склонны тратить деньги внутри соцсети через различные встроенные сервисы. По данным App Annie, в 2016 году мобильное приложение ОК стало самым доходным в России, обогнав «ЛитРес», сервисы «Яндекса» и онлайн-кинотеатр Ivi.ru. Сама компания размер доходов в пересчете на одного абонента не раскрывает.

У «Вконтакте», также принадлежащей Mail.ru Group квартальный доход на одного абонента в 2015 году составлял около 7,7 рублей. Для сравнения, у Facebook в 3 квартале 2016 года квартальный ARPU в целом по миру составлял $4,01. Учитывая, что ВК оказался в рейтинге App Annie на 9 месте, можно предположить, что ARPU «Одноклассников» существенно выше, чем у «ВКонтакте». При этом аудитория «Одноклассников» составляет 73 млн пользователей в месяц, месячная активная аудитория «ВКонтакте» составляет 90 млн пользователей.