Основатель SuperJob.ru Алексей Захаров рассказал об эффективности управления людьми в интернет-компании в передаче «Бизнес завтрак» на радио MediaMetrics.

На вопрос о его роли в своей компании Захаров ответил, что он «пугает сотрудников и доставляет разного рода неудобства, таким образом пытаясь столкнуть подчиненных с привычного образа мышления». Продолжая тему взаимоотношений с работниками, основатель отмечает, что много вкладывает в их обучение. Также ему бы хотелось, чтобы высококлассные специалисты чаще от них уходили, подрастали в другой компании, а потом возвращались работать обратно в SuperJob.ru.

Захаров говорит, что положительно относится к удаленной работе. Он не каждый день появляется в офисе, «так как в этом нет необходимости». Значительная часть сотрудников его компании работает удаленно: это те, кто выполняет регламентную или творческую работу.

На вопрос о создании мотивации в компании, Захаров отвечает, что, по его мнению, «человека мотивировать нельзя, его можно только демотивировать». Когда соискатель приходит в компанию, он уже должен быть мотивирован. Для профессионала нет специальной мотивации, кроме общения с другими сотрудниками. В коммуникации «есть адреналин, без которого руководитель не может жить», по словам Захарова.

Если сотрудник попросит прибавку к заработной плате, Захаров откажется и уволит его. Он объясняет, что его проект SuperJob.ru — компания, где замечают или стараются замечать достижения своих сотрудников. Если они очевидны, Захаров поднимет зарплату.

Нужно ли смотреть в сторону новой эры digital? Захаров отвечает: «Все будем роботами. Есть прогнозы, что в ближайшие 10 лет рынок в количественном выражении сократится на 50%. Например, Rusal уже строит шахты без людей — там идет процесс роботизации, а мы (IT-компании) только готовим к этому почву».