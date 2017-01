Лидер мессенджера Telegram ответил на вопрос одного из пользователей и пообещал сделать голосовые вызовы в своём мессенджере. Срок запуска голосового общения в Telegram Дуров не обозначил.

@adinhorman9 Hey there. Thanks. We will.

— Pavel Durov (@durov) January 13, 2017