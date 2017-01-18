Лидер мессенджера Telegram ответил на вопрос одного из пользователей и пообещал сделать голосовые вызовы в своём мессенджере. Срок запуска голосового общения в Telegram Дуров не обозначил.

Голосовое общение через мессенджер Дурова потенциально может быть недоступно для прослушивания спецслужбами. Вместе с тем российские законы и подзаконные акты подразумевают обязательное подключение силовиков к средствам общения.

31 июля 2014 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев подписал постановление, по которому все мессенджеры (соцсети, форумы и т. д. ) обязаны установить оборудование и ПО для спецслужб, по плану мероприятий ФСБ. В середине 2016 года Госдума приняла, а президент РФ подписал антитеррористический законопроект депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова. В числе прочего закон обязывает интернет-провайдеров, сотовых операторов и интернет-компании хранить переписку пользователей, а также раскрывать властям ключи для её расшифровки. На 2 десятка лет раньше в РФ появилась Система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). По российским нормам «в случаях, установленных федеральными законами» разговоры телефонных абонентов могут прослушиваться спецслужбами, а операторы не имеют права отказаться от подключения к своим сетям спецслужб. Свежий закон Яровой-Озерова дополнительно требует хранения записей состоявшихся переговоров и переданных данных, а так же лога с фиксацией самих фактов соединений между абонентами.

До настоящего момента Telegram не выражал готовность подключить свою сеть к специальным службам. В декабре 2015 года Павел Дуров объяснил советнику президента РФ Герману Клименко: Telegram не выдавал и не будет выдавать личные данные третьим сторонам. Ранее в том же году лидер мессенджера уточнил, что российские законы о персональных данных и деофшоризации делают его возвращение в Россию практически невозможным. Что не мешает пользоваться Telegram российской аудитории. По статистике Алексея Никушина Telegram уже популярен у столичных профессионалов, но пока не очень неинтересен остальной России и школьникам.

Осенью 2015 года власти Ирана блокировали Telegram — это произошло после отказа мессенджера предоставить чиновникам инструменты шпионажа за пользователями. В конце 2014 начале 2015 годов «российские принципы» работы с интернет-сервисами заинтересовали главного чиновника Великобритании. Дэвид Кэмерон, премьер-министр страны заявил, что он намеревается запретить все способы коммуникации, за которыми не в состоянии следить его правительство. Павел Дуров прокомментировал желания Кэмерона и объяснил, что британский план по наблюдению за гражданами не только бесполезен, но и опасен. «Мы примем ценности страха и контроля, закончится наш цивилизационный конфликт с террористами», — объяснил основатель ВКонтакте и лидер Telegram — «мы примем их образ жизни».

В сентябре 2001 года , после атаки террористов на американские « Башни близнецы», аргументы , идентичные позиции Дурова , приводил Анатолий Вассерман: «На западе уже всерьёз обсуждаются планы создания единой системы постоянного надзора за всеми людьми без исключения. Звучит это , конечно , тоталитарным кошмаром , откровенно противоречащим всем принципам демократии. Появление такой системы может стать победой террористов в главном. Руками самих демократических властей они избавятся от тех самых основ современного мира , которые и обеспечивают столь ненавистное фундаменталистам всякого толка — от экологистов до коммунистов — быстрое развитие экономики и всего общества».

Мессенджеры особенно популярны на смартфонах, а не настольных компьютерах. Так, голосовые вызовы Telegram, потенциально покушаются на говорящую аудиторию сотовых операторов. И мессенджер окажется предпочтительнее обычного звонка по двум причинам.

Вызовы через некоторые мессенджеры предположительно нельзя подслушать;

Тарифы на передачу сжатых данных , или подключение через Wi-Fi , могут быть выгоднее , чем разговор голосом через сотовую сеть оператора , особенно если позвонить нужно далеко , в другую область РФ или через международный роуминг.

Аккаунты пользователей Telegram привязываются к телефонным номерам, поэтому собеседникам, зачастую, даже не потребуется узнавать ники или адреса друг-друга. Впрочем последнюю особенность нельзя считать только полезной.

В ночь на 29 апреля 2016 года заинтересованные лица взломали Telegram-переписку абонентов МТС Олега Козловского и Георгия Албурова. Первоначально можно было допустить несколько сценариев случившегося, однако Козловский и Албуров опубликовали сканы счетов за услуги с печатями мтс-овской розницы. Из бумаг следовало, что оператор временно и без просьбы абонентов, отключал жертвам SMS-сообщения, мобильный интернет, оповещение о подключении и отключении услуг, что, в том случае, было необходимым условием взлома. Никаких последствий для оператора не наступило. В 2015 году неприятность произошла с популярным в онлайн экс-гендиректором Tinkoff Digital и Chief Digital Officer агентства Mindshare Russia Анной Знаменской. «Билайн» выдал её SIM-карту третьим лицам без подтверждающих документов 4 раза в течение 6 недель (SIM-карту затем применяли для взлома интернет-банкинга, лишь через год, 27 декабря 2016, «Билайн» технологически затруднил жизнь потенциальным взломщикам Знаменской и уточнил правила замены SIM-карт).

Прямая конкуренция между традиционным сотовым голосом и голосом через мессенджер не всегда возможна. Сотовые операторы не готовы отказаться от закона Яровой или СОРМ. Однако угадывается несколько методов, при помощи которых, они смогут бороться с проектами типа Telegram, привязанными к их базе номеров.