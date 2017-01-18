Лидер мессенджера Telegram ответил на вопрос одного из пользователей и пообещал сделать голосовые вызовы в своём мессенджере. Срок запуска голосового общения в Telegram Дуров не обозначил.
@adinhorman9 Hey there. Thanks. We will.
— Pavel Durov (@durov) January 13, 2017
Голосовое общение через мессенджер Дурова потенциально может быть недоступно для прослушивания спецслужбами. Вместе с тем российские законы и подзаконные акты подразумевают обязательное подключение силовиков к средствам общения.
31 июля 2014 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев подписал постановление, по которому все мессенджеры (соцсети, форумы
До настоящего момента Telegram не выражал готовность подключить свою сеть к специальным службам. В декабре 2015 года Павел Дуров объяснил советнику президента РФ Герману Клименко: Telegram не выдавал и не будет выдавать личные данные третьим сторонам. Ранее в том же году лидер мессенджера уточнил, что российские законы о персональных данных и деофшоризации делают его возвращение в Россию практически невозможным. Что не мешает пользоваться Telegram российской аудитории. По статистике Алексея Никушина Telegram уже популярен у столичных профессионалов, но пока не очень неинтересен остальной России и школьникам.
Осенью 2015 года власти Ирана блокировали Telegram — это произошло после отказа мессенджера предоставить чиновникам инструменты шпионажа за пользователями. В конце 2014 начале 2015 годов «российские принципы» работы с интернет-сервисами заинтересовали главного чиновника Великобритании. Дэвид Кэмерон, премьер-министр страны заявил, что он намеревается запретить все способы коммуникации, за которыми не в состоянии следить его правительство. Павел Дуров прокомментировал желания Кэмерона и объяснил, что британский план по наблюдению за гражданами не только бесполезен, но и опасен. «Мы примем ценности страха и контроля, закончится наш цивилизационный конфликт с террористами», — объяснил основатель ВКонтакте и лидер Telegram — «мы примем их образ жизни».
В сентябре 2001 года, после атаки террористов на американские «Башни близнецы», аргументы, идентичные позиции Дурова, приводил Анатолий Вассерман: «На западе уже всерьёз обсуждаются планы создания единой системы постоянного надзора за всеми людьми без исключения. Звучит это, конечно, тоталитарным кошмаром, откровенно противоречащим всем принципам демократии. Появление такой системы может стать победой террористов в главном. Руками самих демократических властей они избавятся от тех самых основ современного мира, которые и обеспечивают столь ненавистное фундаменталистам всякого толка — от экологистов до коммунистов — быстрое развитие экономики и всего общества».
Мессенджеры особенно популярны на смартфонах, а не настольных компьютерах. Так, голосовые вызовы Telegram, потенциально покушаются на говорящую аудиторию сотовых операторов. И мессенджер окажется предпочтительнее обычного звонка по двум причинам.
- Вызовы через некоторые мессенджеры предположительно нельзя подслушать;
- Тарифы на передачу сжатых данных, или подключение через Wi-Fi, могут быть выгоднее, чем разговор голосом через сотовую сеть оператора, особенно если позвонить нужно далеко, в другую область РФ или через международный роуминг.
Аккаунты пользователей Telegram привязываются к телефонным номерам, поэтому собеседникам, зачастую, даже не потребуется узнавать ники или адреса друг-друга. Впрочем последнюю особенность нельзя считать только полезной.
В ночь на 29 апреля 2016 года заинтересованные лица взломали Telegram-переписку абонентов МТС Олега Козловского и Георгия Албурова. Первоначально можно было допустить несколько сценариев случившегося, однако Козловский и Албуров опубликовали сканы счетов за услуги с печатями мтс-овской розницы. Из бумаг следовало, что оператор временно и без просьбы абонентов, отключал жертвам SMS-сообщения, мобильный интернет, оповещение о подключении и отключении услуг, что, в том случае, было необходимым условием взлома. Никаких последствий для оператора не наступило. В 2015 году неприятность произошла с популярным в онлайн экс-гендиректором Tinkoff Digital и Chief Digital Officer агентства Mindshare Russia Анной Знаменской. «Билайн» выдал её SIM-карту третьим лицам без подтверждающих документов 4 раза в течение 6 недель (SIM-карту затем применяли для взлома интернет-банкинга, лишь через год, 27 декабря 2016, «Билайн» технологически затруднил жизнь потенциальным взломщикам Знаменской и уточнил правила замены SIM-карт).
Прямая конкуренция между традиционным сотовым голосом и голосом через мессенджер не всегда возможна. Сотовые операторы не готовы отказаться от закона Яровой или СОРМ. Однако угадывается несколько методов, при помощи которых, они смогут бороться с проектами типа Telegram, привязанными к их базе номеров.
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Интернет тусовка сидит в телеграме (видимо от большой любви к Дурову) и ей кажется, что весь мир вращается вокруг него. В реальности и рынок принадлежит вотсаппу с вайбером и голос там давно реализован (и даже видео).
Нет, интернет-тусовка сидит в Телеграме из-за того, что для нее мессенджер — это рабочий инструмент.
Viber слишком одноклассен для работы, а WhatsApp и Messenger Facebook настолько критичен к качеству сотовой связи, что пользоваться им вне Wi-Fi сети — мучение.
(ну и не будем забывать то, что профессиональным назвать мессенджер, у которого нет десктоп-клиента — нельзя, а у WhatsApp он появился только в прошлом году. А у Telegram, как вы помните, может быть, из нашего конкурса (parcel.roem.ru) он появился три года назад)
Если упомянута Яровая, то забирает не Дуров, а спецслужбы США?
Ну да, у Дурова вне вайфая все летать будет, он такой душка и гений. Ну или на конкурсе ребята придумают.