По данным источников «Ведомостей» в Институте развития интернета (ИРИ) останется всего несколько человек, среди них председатель совета ИРИ Герман Клименко (также работает советником по интернету президента РФ, в декабре 2015 года Клименко допустил, что в идеале ему нужно уйти из ИРИ) и заместитель гендиректора ИРИ Екатерина Лобанова. Директор ИРИ Екатерина Рудых тоже может уйти, считает источник, как уже ушли несколько человек. Источники считаю, что в ИРИ работало около 20 специалистов. Клименко заверил газету, что в ИРИ «обычные кадровые изменения», в организации продолжают работать 11−12 человек.

Газета утверждает, что ещё осенью 2016 года её источники в интернет-компаниях и среди чиновников, предположили, что деятельность ИРИ находится под вопросом, после ухода замруководителя администрации президента Вячеслава Володина из АП в Госдуму. ИРИ появился в 2015 году, при участии Володина, Клименко, Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), Медиакоммуникационного союза и РОЦИТ. Уход специалистов источники «Ведомостей» считают отчасти вынужденным. якобы сократилось финансирование ИРИ. Они оценивают его в 40−50 млн. рублей в год, большая часть средств расходовалась на тематические интернет-конференции в оффлайне. Лобанова объяснила: «контракты не продлены, так как выполнены все задачи, поставленные в прошлом году. Если в этом году нам понадобятся эти сотрудники на новые проекты, мы заключим новые контракты».

Среди инициатив с участием ИРИ в 2016 году наиболее амбициозными были планы привлечь из Китая $100−200 млн на интернет-проекты РФ в 2016—2017 гг. Весной, в рамках созданной ИРИ рабочей группы «Интернет + Китай», удалось подключить к инициативе китайскую LeEco, в лице регионального главы Виктора Сюя. Но уже осенью выяснилось, что масштабных инвестиций LeEco пока не будет. С одной стороны президент Путин объяснил Сюю, что: «мы будем поддерживать усилия всех наших иностранных партнеров, но мы должны поддержать и собственного производителя». С другой стороны, самой LeEco угрожало банкротство, и его риск пропал лишь в январе 2017 года, после того как компания привлекла китайские инвестиции в Китай. Причём о развитии интернета речь уже не идёт даже в Китае — 2,2 млрд долларов привлечены от застройщика и бизнес сосредоточится на недвижимости, «умных» домах и интеллектуальных аппаратных средствах, из «старых проектов» LeEco будут поддерживаться предприятия в автомобильной отрасли.

На момент публикации официальный сайт ИРИ перечисляет 4 своих проекта:

Опрос на «Краудсорсинговой платформе взаимодействия с интернет аудиторией на базе экспертного сообщества ИРИ» по теме легального контента; Формирование долгосрочной Программы развития российского сегмента сети Интернет и связанных с ней отраслей экономики; Разработка законопроекта о предоставлении преференций российским разработчикам программного обеспечения ( ПО) при госзакупках; Поиск способов защиты пользователей от списания средств с их SIM-карт и банковских карт путем мобильного мошенничества.

Лишь первый из них, опрос по теме легального контента, датирован 2016 годом, остальные прошлым 2015-м, однако «программа развития» рассчитана на длительный срок.