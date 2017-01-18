Дочка «Сбербанка «Сбербанк Факторинг» подала иск к онлайн-ритейлеру «Юлмарт» о взыскании 735,8 млн руб. Иск связан с неисполнением обязательств «Юлмарт» перед «Сбербанк Факторинг» по договорам поставки товара, говорят в кредитной организации. Согласно материалам суда, дело еще не принято к рассмотрению.

Как уточнили в «Юлмарте», речь идет о сумме, которая кредитор уже пытался взыскать в рамках другого иска, сумма которого составляла 1,5 млрд руб. Сейчас «Сбербанк Факторинг», по версии пресс-службы «Юлмарта», выделил часть задолженности и подал отдельный иск в московский арбитраж. Таким образом число исков против «Юлмарта» увеличилось еще на один.

Сейчас в разных инстанциях рассматривается уже четыре иска, так или иначе инициированных одним из акционеров «Юлмарта» Дмитрием Костыгиным, не считая сегодняшнего. Помимо уже рассматриваемого судом иска «Сбербанка», инвестфонд Templeton Asset Management пытается обанкротить головную компанию холдинга Ulmart Holdings в суде Британских Вигинских островов, еще один иск подан предпринимателем Олегом Морозовым, которому Костыгин переуступил долг «Юлмарта», а «Балтийская электронная площадка» (БЭП) подала иск о банкротстве «Юлмарт РСК», входящей в группу компаний «Юлмарт».

В декабре 2016 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга ввел в «Юлмарте» процедуру наблюдения по иску БЭП. Опонент Костыгина в борьбе за "Юлмарт" Михаил Васинкевич заявил тогда, что в компании реализуется план Костыгина по приведению «Юлмарта» к контролируемому банкротству, и что все кредиторы «Юлмарт РСК» одновременно смогут предъявить требования о досрочном погашении и это приведет к краху компании.

В случае начала процедуры банкротства, которая обычно следует за наблюдением, приоритет по получению денег компании имеют те юрлица, которые подали иски об истребовании средств. Сам «Юлмарт» через пресс-службу объявил, что компания обладает значительным портфелем активов, полностью покрывающих все обязательства, продолжает вести операционную деятельность и заниматься проектами развития.