С 18 января билет на поезд можно будет приобрести прямо на Яндекс.Расписаниях, сказал «Роем!» представитель «Яндекса». Ранее пользователям приходилось уходить с Яндекса для оплаты брони билета, найденного при помощи сервиса. Опция оплаты на Яндексе будет появляться постепенно: некоторые направления, типы поездов и вагонов будут доступны для бронирования и покупки по мере расширения интеграции с партнёром.

В 2016 году Яндекс и ОАО «РЖД» подписали соглашение о сотрудничестве в области развития информационно-коммуникационных технологий и популяризации российских интернет-сервисов. Билеты будут оформляться через платформу «Инновационная мобильность» компании ООО «ИМ», входящей в холдинг «РЖД».

Летом 2017 года РЖД отказались дать скидки «Яндексу» и приготовились сами продавать билеты на любой транспорт, не только железнодорожный.