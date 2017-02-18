Очень спорный #стартапдня — Gravy Analytics. Они ставят свой SDK в большое количество партнерских приложений (говорят об охвате в 200 миллионов американских смартфонов) и несколько раз в час получают от них информацию о геопозиции пользователя. После чего сравнивают полученные данные с местами проведения публичных мероприятий, что-то там магически суммируют и, в конечном итоге, профилируют пользователя — этот трампист, видели его три раза на митингах, этот любит классическую музыку, а этот фанат бейсбола.

Дальше эти данные продаются всем подряд по дешевому прайсу. Gravy может давать возможность таргетинга в рекламных сетках: торгуешь атрибутикой Boston Celtics — так и показывай рекламу только тем, кто ходит на их игры. Gravy может размечать ваших собственных пользователей в вашей CRM — эти театралы, а эти любители выставок, смотрите не перепутайте, когда будете дарить купон. Можно получить просто суммарный отчёт вида «неделя была тяжелой, ваша аудитория вся сидела по домам, не надо сейчас активных рекламных кампаний …».

Когда впервые осознал их бизнес-модель, ужаснулся. Старший Брат, фантастическое нарушение приватности, немедленно закрыть, должны же быть какие-то границы! Но с другой стороны, вот гиперлокальная реклама, которая есть у всех гигантов, — это же добро? А в чем принципиальная разница? Не вижу, нет её. Или всё-таки есть? А у гиперлокальной рекламы в сочетании с собственным списком логинов?

Если от морали вернуться к деньгам, то Gravy зарабатывает не так уж много. Своего источника данных у него нет, он интересен только в тех таргетингах, которыми facebook с google не занимаются — одинаковое у них всегда получится лучше и дешевле. Если бы не конкуренция с гигантами, Gravy бы продавал просто факт посещения коммерческих объектов на карте (этот ходит к дантисту, а этот в салон Вольво) без всяких сложностей, ниша куда более понятная и денежная. Но, увы, лучшее уже занято, а остались ошметки. То, что Gravy выясняет из мероприятий, конечно, тоже можно использовать, но всё же куда реже и в куда меньшем объёме. Грубо говоря, доля их потенциального заработка от всего рынка торговли пользовательскими геоданными — как доля мероприятий во всем конечном потреблении.

Зато бизнес защищен, ведь базу, где-что-в какое время проходит, собирать явно очень муторно, если Facebook захочет аналогичный таргетинг у себя, он просто Gravy купит вместо его копирования своими силами. Ну, а пока их никто не покупает, они тратят инвестиции. За всё время жизни компания получила больше 20 миллионов долларов за несколько относительно маленьких раундов. В среднем у Gravy уходит примерно $3−4 миллиона в год без явного ускорения — видимо это и есть стоимость поддержки актуальной базы мероприятий. Кстати, дешево, молодцы./blockquote>