Основатель и руководитель Yandex Аркадий Волож распространил реплику о задержании и последующем аресте основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви:

«Мне трудно представить, чтобы Майкл, да и вообще кто-то из «Беринга» делал что-то неприличное или незаконное», – процитировали Воложа «Ведомости». Фонд Калви был единственным, кто не просил контроля, инвестируя в «Яндекс» в 2000 г.: «Их деньги были умными и деликатными. И это принесло свои результаты: посаженное зернышко принесло потрясающие плоды. Позднее похожие принципы применялись ко всем инвестициям «Беринга» на нашем рынке, и к ним стояла очередь из лучших компаний и стартапов». Baring Vostok, по словам Воложа, старался не вмешиваться в операционную деятельность компании. Когда инвестициям фонда что-то угрожало, «они действовали четко, но очень корректно и только в рамках корпоративного права», подчеркнул бизнесмен.

Baring и его партнёры владели заметной долей «Яндекса» 15 лет, до 2015-2016 годов. К началу 2016-го, благодаря выходу партнёров Baring, Аркадий Волож увеличил голосующую долю в «Яндексе» с 39,8% до 47,21%. Сотрудничество сторон не прекратилось и далее, так в том же 2016-м «Яндекс» и Baring Vostok вложили $5,5 млн в Doc+, онлайн-сервис для вызова врача на дом. Спустя год партнёры снова инвестировали в Doc+.

Гражданин США Калви и его сотрудники Ваган Абгарян, Филипп Дельпаль, Иван Зюзин задержаны в пятницу, 15 февраля, позднее они были арестованы по подозрению в мошенничестве в составе организованной группы и в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) – хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный».