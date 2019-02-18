Основатель и руководитель Yandex Аркадий Волож распространил реплику о задержании и последующем аресте основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви:
«Мне трудно представить, чтобы Майкл, да и вообще кто-то из «Беринга» делал что-то неприличное или незаконное», – процитировали Воложа «Ведомости». Фонд Калви был единственным, кто не просил контроля, инвестируя в «Яндекс» в 2000 г.: «Их деньги были умными и деликатными. И это принесло свои результаты: посаженное зернышко принесло потрясающие плоды. Позднее похожие принципы применялись ко всем инвестициям «Беринга» на нашем рынке, и к ним стояла очередь из лучших компаний и стартапов».
Baring Vostok, по словам Воложа, старался не вмешиваться в операционную деятельность компании. Когда инвестициям фонда что-то угрожало, «они действовали четко, но очень корректно и только в рамках корпоративного права», подчеркнул бизнесмен.
Baring и его партнёры владели заметной долей «Яндекса» 15 лет, до 2015-2016 годов. К началу 2016-го, благодаря выходу партнёров Baring, Аркадий Волож увеличил голосующую долю в «Яндексе» с 39,8% до 47,21%. Сотрудничество сторон не прекратилось и далее, так в том же 2016-м «Яндекс» и Baring Vostok вложили $5,5 млн в Doc+, онлайн-сервис для вызова врача на дом. Спустя год партнёры снова инвестировали в Doc+.
Гражданин США Калви и его сотрудники Ваган Абгарян, Филипп Дельпаль, Иван Зюзин задержаны в пятницу, 15 февраля, позднее они были арестованы по подозрению в мошенничестве в составе организованной группы и в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) – хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный».
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Мало Путин генералов увольняет, им надо нормальный 37-ой устроить, там слишком много гнили накопилось, которая уже все берега попутала в погоне за наживой.
Вдруг придет очередной супостат потрогать за фаберже, а у нас 37-ой еще не закончен, да и не начинался толком.
Для начала, надо 20% всех чинушей посадить, потом еще столько же, остальные 59% должны образумиться.
1. Думаешь что «посадки» помогут?
2. Сам ничего не делаешь за что посадить могут?
3. Не понимаешь что просто так ни за что могут посадить и сажают огромное количество людей?
1. Думаете расстреливать надо?
2. Ничего не делаю, зато от продажных чинушей пострадал в свое время, до сих пор восстановиться не могу.
3. Если систему не привести в чувство, то жертв будет намного больше, когда супостат решит, что мы гигант на глиняных ногах и пора нам устраивать очередную Крымскую, Первую Мировую или Афган, которые мы успешно просрали в следствии загнивания гос. машины.
Так что либо 37-ой с сотнями тысяч жертв, либо полный крах с миллионами жертв, по мне, так выбор очевидный.
допускаю, что этот арест — своеобразный «ответ штатам», которые внаглую позволяют себе арестовывать российских граждан направо и налево.
Одним словом «политический арест» для демонстрации «а мы тоже можем».
А потом уж будут разбираться — виноват или нет.
Председатель, пора отчитать Воложа, гражданина Мальты.
>допускаю, что этот арест — своеобразный «ответ штатам»,
Надо идти дальше, масштабнее, арестовывать всех американцев в Шереметьево, каждого десятого расстреливать на месте.
Вот кстати длящаяся уже несколько дней паника господина Демидова объясняет тем, кто понимает, что не все чисто у господина.
Надо по вашему принципу, моя хата с краю?
Чисть госаппарат нужно чем жестче, тем лучше, либо власть, как Сталин в 37-ом, сама очистит его, либо ее зачистят, третьего не дано.
Как показывает история, 37-ые дешевле выходят в кровяном эквиваленте.
Как же этим может заниматься человек, который, возможно, всегда старался дистанцироваться от крови, и все осуществлять чужими руками.
Толку от такого чистоплюя не будет.
Так же как и Сталин, который руки кровью не пачкал, были для этого всякие ягоды, ежовы и прочие.
Что-то не так с арифметикой, не сходится!
Для начала, надо 20% всех чинушей посадить, потом еще столько же, остальные 59% должны образумиться.
Если посадить 20%, останется 80%. Если от них посадить опять 20% (то есть 16% от первоначального числа), останется 64%.
Образумятся 59%, а что делать с ещё 5 процентами?!
А если всё считать от первоначального числа, то останется 60%. Опять-таки, 59% образумятся, а 1% не образумится! Что с ним делать?
Председатель, пора отчитать Воложа, гражданина Мальты.
ну, я ж не экзорцист, а он не православный, какая уж тут отчитка.
https://yandex.ru/search/?text=отчитка%20отца%20германа%20видео&clid=2270455&banerid=6500000000%3A5a9e6cef32ec41001a74b697&win=313&lr=162419
допускаю, что этот арест — своеобразный «ответ штатам», которые внаглую позволяют себе арестовывать российских граждан направо и налево.
Ну вот, в кои-то веки другая, свежая версия, кроме «аааа, менты оборзели!!!11».
аресты, даже если ктото там гдето допускает и безосоновательные — не метод и не способ. Даже скорее всего, что «те» давно просчитали слепую и тупую тягу к зеркальным ответам (т.к. поросту нет фантазии для более креативных ответов) и спецом провоцируют лопухов на самоотморожение ушей.
Кроме того, очевидно, что здесь именно изнутри определенной группой блокируются любые попытки перехода к конструктиву в делах (и причины понятны: если менятеся вектор, они вылетают из обойм). Это можно считать хоть чисто шкурническим делом, а можно — выполнением заданий какихто опятььже, «заокенских хозяев» (поскольку принцип is fecit, cui prodest отменить очень сложно).
Причем события обычно следуют весьма быстро и незамысловато, что говорит о малом времени на раздумья, небольшом ассортименте инструментов и вариантов. Надо заблокировать встречу с Трампом в Аргентине — хаотичная свалка у моста. А с этим инвестором — тоже чай не бином Ньютона. Давеча фитч и мудис дали таки рейтинги для РФ, наконец, слабые, но всеже инвестиционные.ВВВ-.
Тогда что? Тогда надо срочно какогото инвестора знакового (а эти инвесторы всегда постоянно с кемто судятся, это часть бизнеса) — также в виде хаотичной свалки зааарестовать. Даже всем фондом, всю кучу.
Поскольку быстро найти некогда, нашли кто входил в круг знакомых + американец. И все.
Итог: после повышения рейтинга инвестиции не только не начались, а ускорился отток капитала из страны за февраль. Что и требовалось доказать.
Захожу на роем почитать рассуждения владельцев Рунета периодически и прихожу к мысли, что одному из главных владельцев бизнесов рунета Ашманову, лучше пасти коз (поди не русских, а немецких!!!), чем говорить.
Кто к тендерам ближе-тот и прав. Это давно известно. Еще с Петра))
Бездельник, сходи на госзакупки и почитай про тендеры. Узнаешь, близок я к ним или нет.
Это стоило бы сделать ДО высказывания очень ценного мнения.
Не знаешь где, верно? Не знаешь как. Но мнение имеешь. Пожалуй, я бы тебя коз пасти не пустил, это сложновато для тебя будет.
Итог: после повышения рейтинга инвестиции не только не начались,
Это что за ценность — «инвестиции»? Покупка активов страны за бумажки, которые можно напечатать в любом количестве?
Ты, Джойстик, прямо как та Даная, лежишь изготовившись, щас неземной Зевс тобой овладеет.
Хорошо, что инвестиции «не начались». Впрочем, Паршев ещё в середине 90-х в своей книжке «Почему Россия не Америка» убедительно показал, что «инвестиций» здесь не будет никогда. Потому что им нечего тут делать. Они не отобьются. И нам тоже не нужны.
>Образумятся 59%, а что делать с ещё 5 процентами?!
Есть надежда, что все-таки 5% приличные люди, они честно выполняют свой долг и служат Родине.