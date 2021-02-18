Владельцы сайтов не получили выплаты доходов от размещения рекламы сети Яндекса и в «Дзене» за декабрь и январь и не надеются получить за февраль. Представители Яндекса не дают конкретных ответов о перспективах решения проблемы: «есть технические и юридические ограничения, которые, например, не дают перенять опыт других наших сервисов». В документации указано, что «регистрация в Рекламной сети для физических лиц из Украины временно приостановлена».

В январе Центробанк ввёл ограничения для ЮMoney, через которые Яндекс работает с украинцами, на платежи граждан в адрес компаний-нерезидентов и платежи от компаний-нерезидентов гражданам. До этого украинские физические лица могли получать выплаты с РСЯ только через ЮМани (для юридических лиц Украины, а также физических и юридических резидентов других стран доступна опция «счет в банке», поэтому у них проблемы не возникли). Юридические лица Украины могут напрямую сотрудничать с зарегистрированной в Швейцарии Yandex Europe AG. Ограничения ЦБ должны действовать полгода.

По итогам 2020 года Рекламная сеть Яндекса стала единственным сегментом выручки, который упал по сравнению с прошлым годом. На РСЯ Яндекс заработал на 16% меньше, чем в 2019 -- 21,3 млрд рублей, РСЯ внесла минимальный вклад в общую выручку.