Владельцы сайтов не получили выплаты доходов от размещения рекламы сети Яндекса и в «Дзене» за декабрь и январь и не надеются получить за февраль. Представители Яндекса не дают конкретных ответов о перспективах решения проблемы: «есть технические и юридические ограничения, которые, например, не дают перенять опыт других наших сервисов». В документации указано, что «регистрация в Рекламной сети для физических лиц из Украины временно приостановлена».
В январе Центробанк ввёл ограничения для ЮMoney, через которые Яндекс работает с украинцами, на платежи граждан в адрес компаний-нерезидентов и платежи от компаний-нерезидентов гражданам. До этого украинские физические лица могли получать выплаты с РСЯ только через ЮМани (для юридических лиц Украины, а также физических и юридических резидентов других стран доступна опция «счет в банке», поэтому у них проблемы не возникли). Юридические лица Украины могут напрямую сотрудничать с зарегистрированной в Швейцарии Yandex Europe AG. Ограничения ЦБ должны действовать полгода.
По итогам 2020 года Рекламная сеть Яндекса стала единственным сегментом выручки, который упал по сравнению с прошлым годом. На РСЯ Яндекс заработал на 16% меньше, чем в 2019 -- 21,3 млрд рублей, РСЯ внесла минимальный вклад в общую выручку.
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Наверное, рептилоиды приказали
полу-голландской компании специально елозить платежи, чтобы украинцы выпилили директ, а через Гугл АДсенс уж НАТО их проинформмирует и прозомбирует как ннадо?
Либо Центробанк (какой страны, кстати, я в них не разбираюсь), занимается непонятно чем. Зачем лишний раз накалять обстановку с/в/на украми, тем более со СМИ-украми.