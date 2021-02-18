Telegram планирует привлечь минимум $1 млрд через размещение облигаций среди ограниченного круга инвесторов из России, Европы, Азии и c Ближнего Востока, рассказали «Коммерсанту». Если компания в ближайшие пять лет выйдет на IPO, владельцы бондов смогут конвертировать долг в акции с дисконтом в 10% к цене размещения. Один из источников утверждает, что несколько российских инвесторов уже получили предложения. Минимальная сумма, которую можно вложить, сейчас $50 млн, но может быть снижено до $10 млн. Американские инвесторы участвовать не смогут.

В России потенциальные инвесторы, по данным источников, получают предложения о покупке облигаций от ВТБ и «Атона», которые являются финансовыми агентами на этом рынке. В «Атоне» отказались от комментариев, ВТБ не ответил на запрос «Ъ». Облигации будут выпущены на срок пять лет, ежегодно будет выплачиваться купон — предварительно в размере 7−8% от суммы долга.

Первичное размещение невыгодно проводить сейчас, так как при наличии стабильной монетизации в Telegram акции компании можно разместить по более высокой оценке, считает главный инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин. При проведении IPO Telegram придется учитывать, что держатели облигаций зафиксируют прибыль и поменяют долг на акции, поэтому компании надо будет размещать большой объем акций, чтобы что-то заработать.

Схема с конвертируемым займом популярна для венчурных сделок, в которых участвуют небольшие компании, но в России такого масштаба сделки случаются редко, утверждает директор департамента инвестиций и рынков капитала КПМГ в России и СНГ Гурген Агамян.

Telegram будет тратить деньги не столько на технологии, сколько на привлечение новых пользователей, полагает господин Инютин. «Чем на более высокой стадии развития находится проект, тем труднее это сделать», — поясняет он. Господин Агамян считает, что привлеченные средства Telegram направит на возврат денег инвесторам по прошлой сделке и текущие расходы.