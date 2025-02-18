Холдинг Kursiv из Казахстана, принадлежащий Тимуру Турлову, акционеру Freedom, запустил с русскоязычной редакцией проект на глобальных инвесторов — Oninvest.com



Основной кадровый состав сформирован из журналистов российской деловой прессы. Елена Тофанюк, руководитель проекта, объяснила в приветственном посте, что русскоязычность издания это не навсегда, замах на аудиторию шире:

... сначала запускаем его на русском языке, потому что он для нас родной. Но технологии искусственного интеллекта быстро развиваются, мы верим, что хороший переводчик возникнет в ближайшее время и весь контент станет мультиязычным, а значит не так важно на каком языке он первоначально производится. Мы уже переводим наши тексты на разные языки при помощи ИИ, но результат пока не идеален.

Стоит заметить, что Oninvest вполне может получать (и получает) базу данных от брокера, на основе которой можно строить сервисно-медийные продукты для инвестора, что вполне может быть источником как привлечения, так и удержания аудитории.

Наши новости вы можете обсудить в Телеграм-канале Roem.ru >>>