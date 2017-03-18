Если какое-то время не писать про проекты вида «Uber для X», то может показаться, что они кончились, а это далеко не так. Немецкий #стартапдня Movinga — Uber для перевозки вещей на новое место жительства. Отрасль даже в чем-то близкая к оригинальному Uber — тоже машины, тоже кого-то возят, тоже никакого удовольствия от общения с традиционными исполнителями, тоже рынок вполне приличный по объёму.

Бизнес-модель Movinga выбрала самую прямолинейную — человек заходит на сайт, вводит параметры своего заказа, получает и оплачивает зафиксированную по его данным цену, в назначенный день к нему приезжает выбранный стартапом подрядчик, пакует вещи и везет его по назначению. Если сравнивать процесс с поиском исполнителя через Google, то главное рекламируемое преимущество для пользователя — именно подсчет цены в онлайне, обычные перевозчики боятся прогадать и окончательно определяют её уже на месте. Movinga объясняет свою лихость Интеллектуальными Алгоритмами и Big Data, мне же кажется, что им просто инвесторских денег не жалко, промахнутся — значит промахнутся.

Со стороны партнера преимущество этого источника трафика — обратные заказы при междугородних переездах. Любой маленький перевозчик, везущий собственного клиента из Мюнхена в Берлин, обратно поедет пустым и зря потратит время на дорогу. Movinga за счет своего масштаба обещает эту проблему решить.

Объективно этот плюс выглядит единственным, всё остальное работает в минус. Во-первых, сам лишний посредник. Переезжают люди редко, лояльных клиентов почти не может быть, от Гугла все равно не избавиться, т. е. доля расходов на Movinga — именно новая, а не взамен кого-то. Во-вторых, нечестный аукцион. Стоимость переезда существенна, пользователь может проводить сравнение цен, и если Movinga работает в открытую по маленькому объёму данных, а остальные нет, то ей должны доставаться только самые невыгодные случаи. Ну и, наконец, проблемы с контролем качества. Поездок в штуках происходит мало, оценки работают хуже, чем в такси, а на земле Movinga, естественно, никого не перепроверяет.

История компании мой скепсис один раз уже успела подтвердить — за первый год жизни они проели 30 миллионов евро инвестиций, вляпались в суды против конкурента и скандалы с низким качеством работы. Всё шло вниз, стартап уже увольнял сотрудников и закрылся в Англии и Италии, в которые успели выйти, но до печального финала дело не дошло, инвесторы решили продолжить борьбу, поменяли руководство и дали в прошедшем декабре ещё 17 миллионов евро на вторую попытку в той же модели — всего почти 50 миллионов за полтора года после старта проекта вбухано! Сейчас Movinga работает в родной Германии и во Франции, хвастается, что улучшает качество сервиса. Ну и новые деньги пока не кончаются…