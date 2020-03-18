Александр Александрович Жаров возглавит «Газпром-Медиа», утверждают собеседники РБК. Издание, публикующее это мнение повторно, уверяет, что теперь его источники оказались: близки к холдингу; работают чиновниками; и в топ-менеджменте крупнейших медиакомпаний.

До января 2020 года холдинг «Газпром-Медиа» возглавлял Дмитрий Чернышенко — чиновник и медиа-менеджер известный подготовкой яркой сочинской олимпиады, в начале года ставший вице-премьером в новом для страны правительстве Михаила Мишустина.

Его возможный, по настойчивым утверждениям собеседников редакции РБК, сменщик, Александр Жаров с 2012 года возглавлял российский РКН и запомнился любителям спорта своими мечтаниями о блокировке популярного у российских чиновников мессенджера Telegram (которой не произошло де факто) и регулярными встречами с адвокатами Facebook/Twitter, по вопросам соблюдения ими российского законодательства о персональных данных (они его не соблюдают и соблюдать не спешат).