Некий энтузиаст пожаловался в Минкомсвязи на то, что присутствующий в реестре отечественного ПО «Мультипротокольный коммуникационный сервер CommuniGate Pro» принадлежит компании, не имеющей российской юрисдикции, а наследница его бывшего правообладателя, умершего в 2018 году Владимира Бутенко, не представила справку об отсутствии иных кроме российского гражданств.

Минкомсвязи рассмотрит вопрос об исключении CommuniGate Pro из реестра на ближайшем очном заседании Экспертного совета по российскому ПО. Когда он состоится -- пока неизвестно.

CommuniGate Pro -- платформа для создания корпоративных коммуникационных систем с функциями обмена электронной почтой и мгновенными сообщениями, ведения календарей, голосовых и видеовызовов, хранения корпоративного контента, совместной работы. Среди пользователей -- Госдума, Росгосстрах, «Почта России», РЖД, ФНС. В феврале стало известно, что ФНС закупает на 25 млн рублей лицензии на программу Samoware, потому что только это решение совместимо с CommuniGate Pro, но не смогла объяснить, в чём его необходимость.

В CNews прочитали письмо энтузиаста в Минкомсвязи:

CommuniGate Pro, скачанный с домена communigate.ru, не имеет ни одной ссылки на домен communigate.ru, везде (около 50 ссылок) указан communigate.com, — отмечает автор письма в министерство. — ВПК США использует сервер CommuniGate Pro. По крайней мере, так заявлено на американском сайте компании. Ни о какой российской юрисдикции продукта речи нет. Наследница Бутенко не представила справку об отсутствии других (помимо России) гражданств. Каталог правообладателей США однозначно закрепил авторство CommuniGate Pro на территории этой страны за компанией из США с 1998 г.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что в России и в США речь может идти о разных продуктах. Один из экспертов уверен, что права на включенное в реестр ПО вообще не принадлежали Бутенко, правила попадания в реестр были нарушены, «было преднамеренно скрыто, что в США права зарегистрированы на американскую компанию», и софт должен быть исключен.

Более того, с моей точки зрения, Российская Федерация, которая в лице соответствующих госорганов пострадала от действий уже умершего Бутенко, вполне может потребовать от наследников компенсации за понесенный в результате его действий ущерб, — считает он. — Что, на последующих стадиях, гипотетически может даже привести к тяжбе по вопросу о передаче исключительных прав на этот продукт на территории России от наследников государству

«Сталкерсофт» заявил, что считает себя законным правообладателем CommuniGate Pro. В компании предлагают исключить из реестра программу Бутенко и включить туда продукт под названием «CommuniGate Pro версии 6.3», который соответствует всем требованиям.

Тем временем, наследница Анна Бутенко уже разошлась со «Сталкерсофтом» во взглядах на развитие бизнеса: она заинтересована исключительно в развитии на западных рынках, а «Сталкерсофт» хочет сохранить в качестве приоритетного российский.