Газета «Ведомости» сообщила, что её владельцами возможно станут: издатель Константин Зятьков (сын редактора и главы АиФ Николая Зятькова) и управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович. Зятьков заявил, что в покупке издания, до сего момент принадлежавшего «семье Демьяна Кудрявцева», есть экономический смысл:

«Сейчас удачное время для таких покупок. Особенно учитывая, что «Ведомости» – уникальный для российского медиарынка актив». «Мы уверены, что текущая эффективность «Ведомостей» позволит окупить наши вложения в этот актив».

Финансовые условия сделки Зятьков не комментирует и заранее предупредил редакцию, которой стоимость покупки тоже неизвестна, что:

собирается вмешиваться в управление изданием ровно настолько, насколько это «позволит сохранить хорошие темпы роста, которые сейчас демонстрируют «Ведомости» в эти непростые для СМИ времена».

«Семья Кудрявцева» выкупила «Ведомости» у Dow Jones и FT Group 5 лет назад, в 2015-м году. В прошлом медиаменеджер был более известен по работе на конкурирующий «Коммерсант».