Интернет-гипермаркет Wildberries, разросшийся из маркетплейса одежды, обуви и аксессуаров, открыл новую категорию -- авиабилеты. Их можно купить прямо на сайте, без перехода на площадку агентства: партнером выступает компания «В.И.П. Сервис», которая продаёт билеты и тревел-услуги с 1993 года.

Возможно, ощущая сомнительность момента для выхода на этот рынок, в Wildberries рассказали «Ведомостям», что рассчитывают на развитие внутреннего туризма. Билеты в компании решили продавать еще в 2019 году, вскоре планируют добавить другие виды транспорта.

Большинство российских агрегаторов и агентств, продающих авиабилеты, пока не отреагировали в интерфейсе и функциях на ситуацию с коронавирусом: при попытке купить билет из Москвы в закрывшуюся для иностранцев Черногорию никаких дополнительных опций и сообщений не появляется. Kayak.com выводит предупреждение о том, что «ситуация с коронавирусом может повлиять», в результатах поиска есть фильтр «Только гибкие условия бронирования в связи со вспышкой коронавируса». У SkyScanner стоит на главной странице ссылка на общие рекомендации путешественникам в эпидемию.

Тем временем, авиакомпания «Победа» в письме от лица генерального директора Андрея Калмыкова заявила о безопасности перелётов на своих самолётах: