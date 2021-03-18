Роскомнадзор опубликовал проект постановления правительства, обязывающий операторов сотовой связи предоставлять раз в сутки данные о звонках абонентов. Ранее доступ к таким данным имели право запрашивать правоохранительные органы. Информация будет обновляться автоматически благодаря подключению баз операторов к системе РКН. Ведомство собирается бороться с «серыми» SIM-картами, получая паспортные данные абонентов, сведения о факте совершения звонков и даже информацию о работе «интернета вещей».

Предоставляемые данные включают:

Ф.И.О. абонентов , адреса , даты рождения , реквизиты паспорта или другого документа;

адреса даты рождения реквизиты паспорта или другого документа; наименование организации корпоративного пользователя с юридическими идентификаторами;

номер телефона , дату заключения , изменения или расторжения договора об оказании услуг связи;

дату заключения изменения или расторжения договора об оказании услуг связи; виды звонков , номера вызывающего и вызываемого абонента , дополнительные номера вызывающего абонента;

номера вызывающего и вызываемого абонента дополнительные номера вызывающего абонента; данные об идентификаторе базовой станции вызывающего и вызываемого абонентов;

факт передачи голоса , текстовых и мультимедийных сообщений , передачи данных , в том числе с использованием промышленных устройств , оборудования , датчиков , сенсоров и т. п. ;

текстовых и мультимедийных сообщений передачи данных в том числе с использованием промышленных устройств оборудования датчиков сенсоров ; сведения об оборудовании , «в том числе его идентификационный модуль , а также о замене оборудования и изменения информации в идентификационном модуле».

«Серые» сим-карты массово регистрируются на юрлица и раздаются в местах скопления народа, а потом часто используются для мошенничества. Роскомнадзор собирается с этим бороться, проверяя, действительно ли сим-картой пользуется тот, на чей паспорт она зарегистрирована. Опрошенные РБК эксперты считают, что для этого достаточно «первичной информации об оформлении договора и о том, как именно была подтверждена личность абонента». В МТС отметили, что часть затребованных данных защищается тайной связи. Информация о контактах юрлиц к тому же может представлять коммерческую тайну.

Если инициатива будет принята, это снизит доверие корпоративных клиентов к сотовой связи и вынудит их искать более безопасные методы коммуникаций, вытеснив значительное количество коммуникаций в защищенные мессенджеры и другие подобные средства. А это уже негативным образом может сказаться и на рынке услуг связи, и на интересах государства в целом.

Мегафон в последнем финансовом отчёте оценил последствия возможного принятия этого постановления: потери в выручке и затраты на интеграцию с системой РКН могут составить 10 млрд рублей.

Тем временем, Минцифры повторно направило в правительство законопроект, регулирующий оборот обезличенных данных в России, заметил «Коммерсант». Бизнес должен будет передавать безвозмездно государству большие данные для оказания цифровых услуг. В «Мегафоне» изданию сказали, что «в такой версии закон экономически демотивирует коммерческие сервисы по аналитике больших данных» и понадеялись, что в этом виде предлагаемые поправки к закону «О персональных данных» приняты не будут.

Эксперты напомнили «Коммерсанту», что основные персональные данные граждан у государства и так есть по определению, а в законопроекте нет информации о том, какие именно данные будут собираться, как обезличиваться и как защищаться.

В марте Минцифры внесло законопроект, который регламентирует политику обработки обезличенных данных и запрещает их деобезличивание (за исключением тех случаев, когда необходимо защитить жизнь или здоровье человека).