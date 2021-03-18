Владельцы сервиса «пробива» личных данных «Глаз Бога» разослали пресс-релиз о том, что сервис теперь работает легально и «выступает от» юрлица, зарегистрированного в реестре операторов персональных данных «Роскомнадзора». Это ООО «ОНЛАЙН АДЭР», числящееся в ОГРН с января 2020 года, а в реестре РКН -- с февраля. Впрочем, на сайте «Глаза Бога» указано «ИП Антипов Евгений Вячеславович», появившееся в феврале 2021 года.

В телеграм-канале сервиса сообщается, что пользователи теперь будут идентифицироваться по номеру телефона. Компания прошла аудит официальной документации и теперь считает себя поисковой системой, а свои принципы работы -- аналогичными «Яндексу». Ищущий чьи-то персональные данные должен получить от этого человека разрешение на них использование, но люди «как правило предоставляют такое согласие при заключении договора на обслуживание, например, в банке, страховой организации и иных организациях», по базам которых ищет сервис.

Сервис использует для поиска открытые и общедоступные банки данных, информация из которых может быть получена любым лицом без каких-либо препятствий. Сервис только предоставляет возможность автоматизации получения этой информации и консолидации информации из различных источников в один структурированный отчет. Таким образом, результат работы сервиса может быть достигнут и альтернативными путями — единичными запросами в каждый банк данных и ручной консолидацией информации, полученной по результатам таких запросов. Сервис «Глаз Бога» работает в режиме реального времени и формирует отчёт «на ходу», то есть без сохранения всей полученной из банков данных информации. Таким образом, сервис является оператором персональных данных только в отношении тех данных, которые получает непосредственно от пользователя сервиса, но не в отношении тех данных, которые им найдены в результате запроса. Сервис предоставляется в использование на основании лицензионного договора на условиях простой (неисключительной) лицензии. Это означает, что сам оператор сервиса не оказывает никаких информационных услуг и не занимается сбором информации для пользователей, а лишь предоставляет сервис как программное обеспечение. Ближайшим аналогом является лицензионное соглашение поисковой системы Яндекс."

Прессе «Глаз Бога» заявил, что теперь доступ к персональным данным смогут получать только субьекты, которым это позволяет законодательство.

В их число входят: СМИ и журналисты, так называемые стороны по договорам — то есть граждане и организации или их представители заключающие или заключившие между собой договоры, очевидцы событий прямо влияющих на жизненно-важные обстоятельства субъектов персональных данных — к примеру, очевидцы ДТП или преступлений, сотрудники кредитных организаций, разумеется сотрудники органов правопорядка. Помимо этого, «Глаз Бога» направил письмо в Роскомнадзор с просьбой дать комментарии в отношении некоторых сложных аспектов законодательства — таких как установление и проверка обстоятельств жизненной важности и прочих, чтобы в дальнейшем учесть данные аспекты в работе сервиса.

Роскомнадзор теперь должен исследовать сервис и документацию и вынести решение о том, соответствует ли он требованиям законодательства.

В середине марта Telegram по требованию РКН удалил несколько ботов для «пробива», включая «Глаз Бога», Smart Search Bot, Mail Search Bot и «Архангела». Перед этим «Глаз Бога» отключили от агрегаторов платежей, и он некоторое время работал бесплатно.

В феврале New York Times опубликовала статью о том, что телеграм-боты для пробива сделали Россию «самым восхитительным местом в мире» для расследовательской и независимой журналистики. Издание считает, что слово probiv уже вошло в английский язык наряду со sputnik, kompromat, Novichok и siloviki.