В официальном и неофициальном чатах поставщиков Wildberries появились скриншоты письма от администрации площадки. За выявленные 52 «фейковых (заказных) отзыва» площадка потребовала 100 тысяч рублей в качестве штрафа. У другого продавца потребовали меньшую сумму.

Продавцы отметили, что «в оферте нет информации по штрафам за отзывы» и заинтересовались принципами расчёта штрафов и правилами их назначения. На скриншоте письма видно, что штраф поставщику надо оформить как «Акт о предоставление премии» (сохранена орфография оригинала, прим.ред.)

Официальный представитель Wildberries ответил о штрафах следующее:

Реальное письмо, штрафные санкции за запрещенные действия мы вправе сами устанавливать. Нет правил и нет коэффициентов. Накрутка отзыва как факт — запрещена. Это репутация площадки и имидж для покупателей. Такая вещь как накрутка отзывов нигде не приветствуется и соответственно пресекается и Вам должно быть об этом известно. Если это Ваш товар, то это не значит, что Вы можете на нем отзывы крутить, а потом удивляться, что Вам за это штраф выставили, владелец площадки за собой право оставляет устанавливать действующие правила и санкции.

Фейковые отзывы давно считаются большой проблемой Wildberries, причем продавцы говорят, что накручиваются как положительные отзывы своим товарам, так и отрицательные -- чужим. На vc.ru один из пользователей с января вёл кампанию по разоблачению накруток на Wildberries (1, 2, 3, 4), отмечая, что площадка никак не наказывает за них, в отличие от «Озона», где отзывы удаляются, а накрутчики блокируются (не как магазины, а как авторы отзывов). После статьи с разоблачением в накрутке отзывов одного из владельцев нескольких магазинов на Wildberries его забанили на площадке как продавца.

Среди продавцов Wildberries уже известна склонностью «спускать сверху» касающиеся их финансов решения без предупреждений и согласований. В ноябре площадка провела «Всемирный день шоппинга» и уведомила продавцов, что они должны поставить скидку в 25% на весь ассортимент. Магазин Александра Блохина, который рассказал об этом в Facebook, заблокировали. В Aliexpress воспользовались ситуацией и разослали пресс-релиз: «Малый и средний бизнес, открывший с момента этой новости магазин на AliExpress и обратившийся в службу поддержки, сможет получить от маркетплейса промо на платформе и 25% скидку во время распродажи „Чёрная пятница“ или распродажи на Новый Год за счет AliExpress».