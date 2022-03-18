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Практически в международном масштабе разошлись проблемы с опенсорсом из-за вандализма проукраинских разработчиков. Работа с опенсорсным ПО и так является некоторой проблемой с точки зрения безопасности, однако далеко не все проекты могут выстроить работу с OS источниками так, чтобы контролировать всё что они используют.

На текущий момент предлагаемые изменения в OS-проекты отметаются сообществом, однако вероятность проникновения зловредного ПО в инфраструктуру этим путём повысилась, хотя и остаётся не очень высокой. Хуже всего то, что теоретически существует возможность широкого распространения некоей логической бомбы, которая сработает не сразу после написания, а через месяцы (хотя, конечно, добросовестные члены OS-комьюнити существенно усложняют проникновение зловредного кода в проекты)

20:33 Яндекс продает "Дзен" и "Новости" из-за их политизированности. Интерфаксу подтвердили

19:00 «РИА Новости» рассказали о блокировке Youtube в ближайшие дни

17:30 Veon (Билайн) вырос в цене почти втрое с начала марта

13:11 «Ситимобил» закрыли из-за нежелания акционеров вбухивать деньги во всё ещё убыточную компанию

11:10 Карты Мир не работают как способ оплаты в магазине приложений Apple. Это официально. Скорее всего, те кто говорят, что смогли их добавить, добавили их как платёжное средство в Apple Pay, это другое.

11:00 Дворкович уйдёт с поста руководителя фонда "Сколково". Ранее он выступил как президент FIDE против участия российских шахматистов в соревнованиях.

10:30 Tutu.ru на Хабре рассказывает как их CTO довёл компанию от самописок до грамотно развёрнуютой инфраструктуры. За 13 лет

9:30 Wildberries решает с ФАС вопрос о параллельном импорте (сейчас без разрешения бренда ввозить брендовую одежду нельзя. Будет можно)

8:30 Российским сотрудникам западных компаний перестают выдавать опционы