Минцифры хочет нарастить грантовый Российский фонд развития информационных технологий до 30 млрд руб. Сейчас фонд направляет на поддержку одного проекта от 20 млн до 300 млн руб., это подразумевают правила его работы. Но на прошедшей 15 марта встрече в Минцифры (учредитель фонда) обсуждалось «кратное увеличение финансирования каждого проекта». Также источник, близкий к одному из федеральных ведомств, сообщил, что обсуждаемая сумма финансирования фонда – до 30 млрд руб.

Минцифры уже запросило выделение дополнительного финансирования на грантовую поддержку IT-проектов на 14 млрд руб. Из них РФРИТу – 10,8 млрд руб., фонду «Сколково» – 1,2 млрд руб., Фонду содействия инновациям – 2 млрд руб. РФРИТ действует с 2019 г. В 2021 г. он выделил в виде грантов около 4,4 млрд руб. Чуть больше запланировано пока на 2022 г. – 4,5 млрд руб., а также еще 1,87 млрд руб. на субсидирование приобретения отечественного ПО компаниями малого и среднего бизнеса.