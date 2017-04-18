Mail.ru Group обратится в корпорацию Google для заключения коммерческих соглашений о продвижении своего поисковика в Chrome. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу компании. Ранее такое же соглашение заключил «Яндекс».

«Да, мы планируем в течение ближайших 60 дней обратиться в Google для того, чтобы наш поиск был добавлен в окно выбора поисковика. Также мы еще раз обратимся к производителям сотовых телефонов на ОС Android, так как ситуация для них поменялась и после подписания соглашения с ФАС Google обещал не препятствовать выпуску телефонов с ОС Android с предустановленными поисковыми приложениями на российский рынок», — сообщил RNS вице-президент и технический директор Mail.Ru Group Владимир Габриелян.

17 апреля судебные разбирательства между ФАС и Google, которые длились два года, закончились мировым соглашением. Согласно условиям соглашения, у Google не будет требований об эксклюзивности своих приложений на устройствах Android в России. Также корпорация обязуется не ограничивать предустановку каких-либо поисковых сервисов и приложений.

Предполагается, что для активированных устройств в России Google займется разработкой «окна выбора» для браузера Chrome. После обновления оно предоставит пользователю возможность самостоятельно выбрать поисковую систему «по умолчанию». Для новых устройств корпорация в течение следующих нескольких месяцев разработает новый виджет Chrome, он заменит старый поисковой виджет Google на главном экране. Так, у пользователя нового устройства будет возможность выбрать любую поисковую систему разработчиков, с которыми корпорация заключит соглашение, в «окне выбора» при загрузке.