В декабре стало известно, что «Яндекс» готовит к запуску корпоративный мессенджер «Ямб» и инфраструктуру для общения внутри компании Яндекс.Коннект. Предполагалось, что «Коннект» станет сайтом и десктопным приложением, где можно будет общаться и обмениваться файлами. В него должны были быть интегрированы другие сервисы поисковика — «Почта», «Диск», «Календарь», «Контакты». Компания определяла «Коннект» как новую версию «Почты для доменов».

Похоже, что в конце марта «Коннект» вышел из закрытой беты, в которой участвовали наиболее активные пользователи «Почты для домена».

Пока сам «Коннект» работает только через браузер, «Ямб» есть на мобильных устройствах ( iOS и Android).

iOS и Android). Мигрировать пока можно автоматически только с «Почты для домена» «Яндекса. Со временем появится возможность миграции с других платформ.

Все данные юзеров хранятся в России.

Есть двухфакторная аутентификация. Шифрование работает только при передаче — загрузке файлов на «Диск», отправке писем или сообщений в мессенджере.

Из нового: в «Коннекте» появилась «Вики», которая объединяет заметки и документацию. В системе есть внутренний поиск, совместное редактирование и уведомления об изменениях. Скоро обещают появление трекера задач.

«Яндекс» также открыл тарифы. Базовый пакет бесплатен для всех, но в нём есть контекстная реклама, а число пользователей ограничено 1000. Платный пакет стоит 190 рублей за юзера в месяц, в нём нет ограничений по количеству пользователей, объёмы данных на «Вики» и никакой рекламы. Объём данных на «Диске» для каждого пользователя увеличен с 10 ГБ до 100 ГБ.

На странице тарифов компания также намекает на то, что новые функции будут появляться, возможно, за дополнительную плату: «Если вам нужны дополнительные опции или интеграция с другими системами, напишите нам. Что-нибудь придумаем».