Владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин не обсуждает продажу разработчика мобильной операционной системы Sailfish «Ростелекому», передал Republic, со ссылкой на заявление самого предпринимателя. Ранее о возможной смене владельца разработчиков операционной системы сообщили «Ведомости», со ссылкой на знакомого Березкина и два источника, близких к акционерам оператора. Один из знакомых Березкина сообщил, что предприниматель ведет переговоры о «разного рода партнерствах», и не только с госоператором. Речь может идти о партнёрствах российского бизнеса на Sailfish — структуры «Открытая мобильная платформа». Продажу одного актива связали с желанием найти деньги на покупку другого — медиахолдинга РБК. Берёзкин подтвердил переговоры с владеющим РБК Михаилом Прохоровым — стороны обсуждают долги РБК перед структурами нынешнего владельца, Прохорова. Березкин добавил для Republic, что он не планирует привлекать кредитные средства для покупки медиахолдинга.

Источники, близкие к Михаилу Прохорову и консультантам сделки, на прошлой неделе рассказали, что бизнесмен может до 1 мая продать РБК Березкину.

По словам источников « Ведомостей», консультантом сделки является « ВТБ капитал». Структуры ВТБ , совместно с вышеупомянутым « Ростелекомом», владеют российским Tele2 , оператором с марта руководит выходец из ВТБ Михаил Осеевский.

Соруководитель редакции РБК Игорь Тросников тоже сообщал своим сотрудникам, что медиахолдинг в ближайшее время может быть продан.

Финско-российская мобильная ОС Sailfish во второй половине 2016 года попала в реестр отечественного ПО Минкомсвязи. По замыслу главы Минкомсвязи Никифорова, такая мобильная ОС сначала могла бы закрыть потребность российских госслужащих в безопасном решении для связи, а потом и побороться за позиции на международном рынке. Российский телефон на операционке Sailfish должен был выйти до конца 2016 года, одновременно с индийским телефоном Aqua Fish компании Intex Technologies, одним из немногих гаджетов на этой операционке. В прошлом году министерство имело официальную возможность заплатить небольшие деньги за развитие Sailfish. Ещё одной мерой поддержки является статус резидента татарстанского, временно безналогового города, Иннополис. О том, что структуры Берёзкина владеют долями в разработчике операционной системы Sailfish стало известно два года назад, весной 2015 года.