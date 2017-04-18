Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) создаст комитет для разработки стандартов в сфере «больших данных», «интернета вещей» и «умных городов», пишет газета «Известия» со ссылкой на приказ ведомства. Среди организаций, чьи представители войдут в комитет — «Ростелеком», «Газпром нефть», «Ангстрем-Т», а также некоммерческие партнерства «Руссофт» и «Русское биометрическое общество».

Функции секретариата новой структуры возложены на «Российскую венчурную компанию», являющуюся одним из инициаторов создания комитета. Председателем комитета назначен руководитель направления корпоративного развития РВК Никита Уткин. Новая структура займется стандартизацией сразу в нескольких областях: «интернет вещей» (в том числе промышленный), «большие данные», «умные города», «умное производство» и коммуникационные технологии.

Никита Уткин рассказал «Известиям», что основные задачи нового комитета — это разработка, экспертиза и утверждение национальных стандартов по указанным направлениям с учетом международно признанных требований, а также лоббирование интересов российских разработчиков на международном уровне.

Наши технологические компании отстают от международных конкурентов. Последние лоббируют свои интересы как на уровне международных консорциумов, так и на уровне организаций, принимающих международные стандарты. Мы узнаем о них последними, многое в технологических решениях приходится переделывать — зачастую наши разработки просто несовместимы с иностранными продуктами, что влияет на потенциал их коммерциализации, — уточнил Уткин.

Представители государства и раньше заявляли, что новые сферы высокотехнологичного рынка, в том числе «большие данные», IoT, робототехника и другие нуждаются в стандартизации и регулировании. В частности помощник президента России Игорь Щеголев говорил о том, что нужно обеспечить контроль над использованием «больших данных», чтобы избежать негативных последствий для пользователей интернет.