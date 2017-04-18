Российская система качества сообщила о результатах исследования мобильных приложений для Android в категории «работа». В тройку лучших попали «Авито», Яндекс.Работа и SuperJob. Популярное приложение HeadHunter заняло только 6 место. Ведомство оценивало сервисы по сотне параметров: функциональность, корректность работы, производительность, удобство использования и другие. Всего в рейтинге — 27 приложений.