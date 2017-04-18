ООО «Маркетплейс», входящее в группу компаний «М.Видео», запустило бета-версию товарного агрегатора Goods.ru. Площадка работает только в Москве и максимум в 50 км от города. В 2015 году «М.Видео» выступали: «последовательными противниками такого подхода, так как модель маркетплейса размывает изначальный бренд компании и не даёт сфокусироваться на одной экспертизе». Затем оценки изменились — а партнёрами Goods должны были стать holodilnik.ru и другие, дружественные к «М.Видео» компании. Переговоры шли с «Техносилой» и «Эльдорадо». В декабре прошлого года владельцы этих магазинов продали их структуре, связанной с группой «Сафмар» семьи Шишхановых-Гуцериевых, затем и владельцы «М.Видео» Александр Тынкован и его партнеры тоже объявили о продаже принадлежащих им долей «М.Видео» «Сафмару». В феврале 2017 Тынкован говорил изданию Oborot.ru, что комиссия Goods будет ниже чем у Яндекс.Маркета. Авторы называют главной изюминкой текущей версии Goods возможность получать товары от разных магазинов одной доставкой — памперсы, зарядку для телефона и набор посуды, проданные разными продавцами, покупатель может получить у одного курьера по цене одной обычной доставки.

Владелец рассчитывает собрать на Goods 400 магазинов, возможно, что сейчас их около 50. Для сравнения — в Яндекс.Маркете их примерно 21 тысяча. Тынкован считал достоинством Goods отказ от продажи «серых» товаров и работу с учётом законопроекта об агрегаторах.

В феврале Тынкован заявил: «Мы изначально строили бизнес-модель с учетом этого законопроекта. Закон справедливый, и мы берем этот фронт на себя». Интересно, что месяц спустя, в марте, Правительство одобрило законопроект о регулировании товарных онлайн-агрегаторов в старой версии, несогласованной с участниками рынка. По ней агрегаторы несут полную ответственность перед покупателем на всю сумму покупки, если товар оказался некачественным или покупатель оказался введен в заблуждение интернет-магазином. Также покупатель может взыскать эту суммы дважды — один раз с магазина и один раз с агрегатора. Гендиректор «Яндекса» Шульгин заявил, что принятие такого законопроекта: «приведет к тому, […] что способность агрегаторов выполнять свою функцию сократится, что ни в коем случае не будет являться благом. В итоге это приведет к тому, что неэффективность будет расти и цены будут расти».