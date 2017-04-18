Основатель Aviasales Константин Калинов рассказал изданию Rusbase о новой стратегии компании. В конце марта 2017 года стало известно, что компания Go Travel Un Limited, которой принадлежит Aviasales, переформатирует принадлежащие ей проекты международного поисковика билетов JetRadar и отельного поиска Hotellook.

До реструктуризации компании она была прибыльной, но вся прибыль реинвестировалась обратно чтобы повышать капитализацию и осваивать новые сегменты рынка, сейчас эта стратегия изменилась.

Aviasales меняет курс, мы перенаправляем ресурсы на российский рынок. Сейчас будет больше концентрации на продуктах, которые хорошо генерируют прибыль, включая мобильное приложение. Убираем все, что неэффективно. Процессы ускоряются, появляется больше денег — в том числе, на маркетинг. Один из первых релизов — багажный фильтр. Мы первыми в мире добавили возможность выбрать багаж прямо на странице поиска, — рассказал Калинов.

По его словам, одной из причин подобных изменений стала экспансия американской Priceline Group (владелец Booking.com и Kayak), которая приобрела британскую Momondo Group, контролирующую туристические поисковики Momondo и Cheapflights. Priceline Group наметила себе российский рынок как один из основных объектов экспансии.

Наш рынок — жирный и растущий, и Kayak, очевидно, хочет его заполучить. Раньше у него в России не получалось, поэтому для американцев покупка Momondo является трамплином. Плюс они уже сейчас пошли в телевизор, их рекламный бюджет, насколько мне известно, составляет $16 миллионов. Это американская стратегия — заливать рынок деньгами, они могут это себе позволить, жалуется Калинов.

Также основатель Aviasales рассказал, что «гипотетически он бы продал компанию через пару лет». Ранее Калинов в интервью Олегу Тинькову говорил, что оценивает компанию в $250 млн. По его словам, его следующий бизнес скорее всего не будет связан с интернетом и сегментом тревел. «Возможно, это будет даже не онлайн, я не ограничиваю себя узким сегментом. И точно не тревел», — сказал он.

Сам Калинов ушёл из компании в конце прошлого года со скандалом. Калинов написал: «мне стыдно за качество выпускаемых компанией продуктов, раз. Я категорически против выбранного вектора развития, два. Мне лично отвратительны персонажи в совете директоров и в руководстве фонда, три. Я не считаю профессионалами некоторых топ-менеджеров, четыре». В сегодняшнем интервью он пересказал хронологию событий и причины такого расставания: