Глава Qiwi Сергей Солонин, вложивший в феврале этого года в ICO Telegram $17 млн, рассказал в интервью «Коммерсанту» о последствиях блокировки мессенджера Telegram. «Роем!» выбрал самые интересные цитаты.

Об отношении к инвестиции после начала блокировки Telegram

Меня больше расстраивает отношение властей, честно говоря. Понимаете, вместо того чтобы поддерживать такие площадки, как Telegram, которые одинаково относятся к разным правительствам, мы, по сути, поддерживаем сервисы, к которым у российских спецслужб дискриминирован доступ. Это путь в никуда. … вероятнее пользователи перейдут на WhatsApp, нежели на новый российский мессенджер.

Дополнительно: «Выбрав сотрудничество с РФ, Telegram отрезал бы себя от всего мира» → Roem.ru

Об ударе по инвестиции в Telegram

Россия не составляет большой доли в мессенджере. Я больше склоняюсь к тому, что после таких событий у Telegram все-таки скорее увеличится количество пользователей, а не уменьшится. Таким образом, на инвестиции это, скорее всего, скажется положительно. Тем более что даже полная потеря 15 млн пользователей — это сейчас около ежемесячного прироста аудитории Telegram.

О доступе к Telegram в России