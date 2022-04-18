Доставка продуктов уходит из регионов, в том числе из Подмосковьяв

«Самокат» закрыл или закрывает точки в Арзамасе (Нижегородская обл.), башкирском Салавате, подмосковных Жуковском, Сергиевом Посаде, Дмитрове, Нахабине, Наро-Фоминске, уральских городах Березовский, Верхняя Пышма, Западный, Каменск-Уральский, Копейск, Краснокамск, Первоуральск, Аксай. Этот список привел «Ведомостям» собеседник среди конкурентов «Самоката». Этих городов нет и на сайте сервиса в числе локаций, где работает «Самокат».