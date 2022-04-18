«"Яндекс Маркет" запустит новую для рынка маркетплейсов услугу — хранение, обработку и доставку товаров со своего склада по сервисной модели fulfillment-as-a-service. Сервис будет хранить, обрабатывать и доставлять товары партнеров, которые продаются через их собственные сайты или другие маркетплейсы»,— цитирует ТАСС сообщение компании.

В нем поясняется, что подобное решение поможет продавцам сэкономить на логистических процедурах и хранении товаров, а «Яндекс.Маркет» сможет более эффективно использовать свои «логистические мощности».