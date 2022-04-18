Телемедицинский сервис «Доктис», основной владелец которого — основатель сети клиник «Мать и дитя» Марк Курцер, запускает проект развития интернет-сервисов под брендом «Клик Аптека» и открытия традиционных аптек-дискаунтеров. Партнерами стали Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе, создатели аптечной сети A.v.e, управляющая компания которой из-за проблем с кредиторами находится в процессе банкротства.

Для Владимира Кинцурашвили и Ивана Саганелидзе это не первая попытка развивать сеть дискаунтеров в связке с онлайн-продажами под брендом «Клик Аптека». В 2020 году бизнесмены приобрели 26 точек сети «Флория» в Москве, но через год продали уфимской «Фармленд». В 2020 году Vademecum со ссылкой на презентацию «Клик Аптеки» сообщал, что сеть «на базе сервисов экосистемы Сбербанка» планирует открыть 15 тыс. аптечных онлайн-точек в регионах. Участники рынка говорят, что время для запуска нового проекта выбрано не самое удачное: с конца весны—начала лета намечается сильный спад продаж. У многих аптек могут возникнуть кассовые разрывы, сохраняется высокая угроза дефицита препаратов из-за кризиса.