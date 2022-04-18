Секрет фирмы описал случай мошенничества, в котором у человека заключённого на долгий срок украли деньги:

«Пока Земченков был в СИЗО, мошенники похитили его деньги, сняв их со счёта. Произошло это достаточно банально. Полагаю, что они получили несанкционированный доступ к приложению… Далее продали ценные бумаги и обналичили их вместе с другими денежными остатками на счётах. Также был взят кредит», — поделился юрист.

По его словам, злоумышленники вывели со счёта Земченкова $30 000, при этом с них удержали большие комиссии за досрочную продажу облигаций. Также мошенники оформили кредит на 275 000 рублей.