Внесудебная блокировка мошеннических сайтов должна быть распространена и на страницы самих мошенников в социальных сетях, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Банк России ранее получил полномочия обращаться в прокуратуру для внесудебной быстрой блокировки мошеннических сайтов. В этом году нужно это расширить и на страницы мошенников в соцсетях», – заявила глава Центробанка на заседании в Государственной думе.