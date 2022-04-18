Внесудебная блокировка мошеннических сайтов должна быть распространена и на страницы самих мошенников в социальных сетях, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
«Банк России ранее получил полномочия обращаться в прокуратуру для внесудебной быстрой блокировки мошеннических сайтов. В этом году нужно это расширить и на страницы мошенников в соцсетях», – заявила глава Центробанка на заседании в Государственной думе.
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