Как пишет Telegram-канал «Мясорубка», медиабизнесмен Арам Габрелянов, основатель Life.ру, один из инвесторов Mash и Baza решил попробовать себя на рынке операторов посуточной аренды жилья. И запустил сайт locall.ru. Директором и владельцем нового игрока на рынке онлайн аренды и бронирования квартир стал внучатый племянник Арама – Карэн Мирзоян.

Пока, правда, проект скорее мертв, чем жив, на майские праздники в Петербурге он предлагает арендовать всего две квартиры. В начале апреля сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb прекратил работу с пользователями из России и Белоруссии. При этом ранее внесенные гражданами этих стран денежные средства возвращены не будут – вместо них будут возвращены бонусы, которыми не удастся воспользоваться, по крайней мере в среднесрочной перспективе.