Благодаря газете "Коммерсантъ", которая не просто пишет, что сделали спецслужбы, но и часто упоминает то, как они это сделали, можно узнать про технические возможности полицейских.

Немного истории: когда в МСК начали ставить камеры для контроля скорости, я заинтересовался тем, что же делают те камеры, которые уже были установлены. А делают почти всё (вкратце http://www.newsmsk.com/article/26mar2010/ugon.html ) что нужно:

- фиксируют (и хранят) данные о проезде

- выдают сигнал о приближении к посту машины в розыске, машины, владелец которой в розыске, владелец которой не платит штрафы

Вернёмся к тому, что пишет "Коммерсант". Текст номер раз: про убийство директора питерской Coca-Cola: http://www.kommersant.ru/doc/2625233

И про убийство Немцова: http://kommersant.ru/doc/2939444

Что делала полиция и что она знала:

- Полиция знала, где передвигался убитый директор Coca-Cola

- Знала куда он звонил и где телефон находился до момента отключения

- Знала, что кто-то под его аккаунтами ходил по "ряду сайтов" в интернете

Сообщается, что полиции помогла пара "случайных" находок (http://www.fontanka.ru/2014/12/03/133/):

Я использую слово "якобы". Почему - об этом ниже

- машину обнаружили на стоянке торгового центра

- якобы случайно, во время поквартирного (!!!) обхода рядом с торговым центром один из МВДшников услышал фамилию Финогенова, которого он "брал в 2004-м году"

О степени случайности этих событий и реалистичности можно подумать позднее, пока посмотрим, что "Коммерсант" пишет про убийство Немцова:

- следствие получило в распоряжение список всех телефонов и SIM-карт работавших в момент убийства рядом с местом преступления

- все телефоны были записаны на "трупы бомжей"

- однако с одной из таких SIM-карт был совершён звонок в Ингушетию. С телефона, с тем же самым IMEI уже пользовались SIM принадлежащей Анзору Губашеву

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Переведу на русский:

- полиция умеет различать IMEI (идентификатор телефона) и SIM (идентификатор номера). И неплохо умеет "склеивать" данные по ним. То есть, если у вас есть анонимная SIM, но нет анонимного телефона - вычислить вас легко.

- полиция хорошо работает с геолокацией абонентов сотовой связи. То есть, если ваш анонимный телефон и SIM всегда где-то рядом с вами - потребуются какие-то усилия на сопоставление этого, но не очень большие. (Непосвященному человеку это будет казаться, конечно, случайностью).

- полиция знает всё о передвижениях автомобилей. И узнаёт всё больше с каждой установленной камерой.

- имеет плотный контакт с крупными сайтами (соцсети и почтовики, скорее всего), позволяющий узнать, заходил ли конкретный юзер на сайт.

- умеет сопоставлять различные базы данных. Например, смотреть, кто из преступников находится в интересном районе (это наполовину моё предположение).

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Отсюда вывод: если хотите шифроваться, то не носите с собой телефон (вообще), звоните через не самые популярные VoIP, по городу перемещайтесь на разных машинах (каршеринг или такси), между городами - blablacar или автобусы, живите на квартирах снятых через Avito.ru, используйте карту (ы) Qiwi.