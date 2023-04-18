Миллиардер Илон Маск намерен создать аналог чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT. В интервью Такеру Карлсону на канале Fox News в понедельник Маск подтвердил, что у него есть планы создать «третий вариант» в гонке искусственного интеллекта между OpenAI, поддерживаемым корпорацией Microsoft, и Google и DeepMind от Alphabet. Новая компания по искусственному интеллекту может быть частью планов по созданию приложения под названием X. Маск объединил Twitter в компанию под названием X Corp. и в другом недавнем интервью призвал слушателей «следить за новостями», чтобы узнать больше об этом направлении. Он также подтвердил более раннее сообщение о снижении оценки Twitter с момента его поглощения в прошлом году.

Во время интервью в понедельник Маск выразил обеспокоенность по поводу контроля и влияния Microsoft на OpenAI, а также перехода стартапа из разряда некоммерческих организаций. Он также сказал, что обеспокоен тем, что чат-боты стали слишком политкорректными, и что его компания по искусственному интеллекту сосредоточится на правде и попытается «понять природу вселенной». 14 апреля о планах Маска запустить стартап в области искусственного интеллекта, который будет конкурировать с создателем ChatGPT — OpenAI, сообщила The Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, Маск привлек несколько инженеров и купил для нового проекта тысячи мощных графических процессоров. Целью Маска собеседники газеты назвали создание ИИ, который будет обрабатывать огромное количество контента и создавать тексты, похожие на человеческие, или реалистичные изображения.