Финансовые результаты «Ростелекома» за первый квартал 2017 года не соответствуют прогнозам аналитиков. Об этом сообщили «Ведомости». Так, выручка оператора сократилась на 2,8% до 70,4 млрд рублей вместо 0,8%. Показатель OIBDA упал на 12,6% до 21,6 млрд рублей вместо снижения на 4%. Однако чистая прибыль компании выросла — на 5% до 3,15 млрд рублей. Как сообщил «Ростелеком», сокращение дохода произошло из-за укрепления рубля и изменения объемов предоставленных услуг.