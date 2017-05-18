Украинцы обвалили бесплатный VPN от Opera во всём мире, а инструменты обхода стали блокировать в Google Play и App Store


Позавчера президент Украины Пётр Порошенко подписал указ, по которому на территории страны оказались заблокированы десятки российских ИТ-компаний. В числе прочего под блокировку попали социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«ВКонтакте» немедленно разослала украинским пользователям инструкцию по обходу блокировок, где посоветовала различные инструменты, в том числе VPN от Opera. И поначалу в Opera обрадовались наплыву новых пользователей.

We’re super happy to welcome so many new friends from Ukraine to the Opera VPN party! Hello, you wonderful people!

Но вскоре…

Перестал работать сервис Opera VPN, днем работал, вечером уже нет. Роскомнадзор заблокировал сервис, или какие-то неполадки у самой Opera?
#OperaVPN #VPN #Интернет #защита #блокировка

Задействованы оказались пользователи по всему миру. У некоторых проблемы продолжаются до сих пор.

В добавок ко всему приложения стали пропадать из официальных магазинов Apple…

…и Google.

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Добавить 2 комментария

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    Кто то еще верит в массовый VPN?

    Такие штуки работают только пока они не массовые, если начнется массовое использование то их уверен без проблем можно положить сколько угодно раз, думаю и tor тоже можно уронить если это будет нужно.
    Все эти обходчики как не уловимый джо, неуловимый потому что серьезно его пока никто не ловит.

    Если кто то злорадствует над тем что типа «кострюлеголовые» ничего не смогут, то зря, за их спинами стоит ЦРУ, а там способные ребята.

    Подумалось мне что может сша решили на Украине начать отладку систем для отмены анонимности и сворачивания прочей не контролируемой ими деятельности в сети, так сказать полигон для отработки новых видов IT вооружения, хороший такой полигон на 40 млн. юзеров.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    Причем для начала VPN трогать никто не будет, сейчас я думаю он сам упал, дадут им пользоваться без проблем, чтоб снять остроту накала и возмущения, и вот когда все устаканится где то в районе года то начнут потихоньку и VPN давить, именно потихоньку, чтоб пострадавшие были в меньшинстве всегда, лягушку нужно варить медленно.

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