Позавчера президент Украины Пётр Порошенко подписал указ, по которому на территории страны оказались заблокированы десятки российских ИТ-компаний. В числе прочего под блокировку попали социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«ВКонтакте» немедленно разослала украинским пользователям инструкцию по обходу блокировок, где посоветовала различные инструменты, в том числе VPN от Opera. И поначалу в Opera обрадовались наплыву новых пользователей.

We’re super happy to welcome so many new friends from Ukraine to the Opera VPN party! Hello, you wonderful people!

Но вскоре…

Задействованы оказались пользователи по всему миру. У некоторых проблемы продолжаются до сих пор.

@opera your VPN is completely screwed, won't connect to anything. can you help?

@opera VPN seems to have been down all day for me. Any idea what's going on?

— James Tang (@jamesthetang) May 18, 2017