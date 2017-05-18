Позавчера президент Украины Пётр Порошенко подписал указ, по которому на территории страны оказались заблокированы десятки российских ИТ-компаний. В числе прочего под блокировку попали социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«ВКонтакте» немедленно разослала украинским пользователям инструкцию по обходу блокировок, где посоветовала различные инструменты, в том числе VPN от Opera. И поначалу в Opera обрадовались наплыву новых пользователей.

We’re super happy to welcome so many new friends from Ukraine to the Opera VPN party! Hello, you wonderful people!

Но вскоре…

Други, проверьте у себя на сматрфонах — фурычит ли Opera VPN? — Goodman Anatolytch (@CheKhoD) May 17, 2017

Хм-м-м Опера ВПН перестала соединяться на всех PC устройствах у трех Isp в # Москва… #opera #OperaVPN на Андроиде пока Ок. — Bravia Big (@BraviaBig) May 17, 2017

Перестал работать сервис Opera VPN, днем работал, вечером уже нет. Роскомнадзор заблокировал сервис, или какие-то неполадки у самой Opera?

#OperaVPN #VPN #Интернет #защита #блокировка

Задействованы оказались пользователи по всему миру. У некоторых проблемы продолжаются до сих пор.

@opera your VPN is completely screwed, won't connect to anything. can you help? — World Wide Wray (@Morningjon) May 17, 2017

@opera VPN seems to have been down all day for me. Any idea what's going on? — James Tang (@jamesthetang) May 18, 2017

В добавок ко всему приложения стали пропадать из официальных магазинов Apple…

@iPrizrak @killallbig У меня в украинском AppStore не показывает Opera VPN — iFun4ik (@ifun4ik) May 18, 2017

Opera VPN удалили из Украинского App Store. Лол, я думал что обойти блокировку соц. сетей будет проще чем оказалось) — Виталий (@Flyder34) May 17, 2017

Opera VPN удалена из App Store для Украины. Творят совсем по беспределу. — GSX_P (@Weinfuture) May 17, 2017

…и Google.