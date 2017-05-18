Позавчера президент Украины Пётр Порошенко подписал указ, по которому на территории страны оказались заблокированы десятки российских ИТ-компаний. В числе прочего под блокировку попали социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».
«ВКонтакте» немедленно разослала украинским пользователям инструкцию по обходу блокировок, где посоветовала различные инструменты, в том числе VPN от Opera. И поначалу в Opera обрадовались наплыву новых пользователей.
We’re super happy to welcome so many new friends from Ukraine to the Opera VPN party! Hello, you wonderful people!
Но вскоре…
Други, проверьте у себя на сматрфонах — фурычит ли Opera VPN?
— Goodman Anatolytch (@CheKhoD) May 17, 2017
Цуке, #opera #vpn прикрыли. Не устанавливается профиль нв #ios1021 . #Вконтакте pic.twitter.com/bFq25bSYYR
— Дневник Шкрендика (@shkrendik) May 17, 2017
Хм-м-м Опера ВПН перестала соединяться на всех PC устройствах у трех Isp в # Москва… #opera #OperaVPN на Андроиде пока Ок.
— Bravia Big (@BraviaBig) May 17, 2017
Перестал работать сервис Opera VPN, днем работал, вечером уже нет. Роскомнадзор заблокировал сервис, или какие-то неполадки у самой Opera?
#OperaVPN #VPN #Интернет #защита #блокировка
Задействованы оказались пользователи по всему миру. У некоторых проблемы продолжаются до сих пор.
@opera your VPN is completely screwed, won't connect to anything. can you help?
— World Wide Wray (@Morningjon) May 17, 2017
@opera VPN seems to have been down all day for me. Any idea what's going on?
— James Tang (@jamesthetang) May 18, 2017
В добавок ко всему приложения стали пропадать из официальных магазинов Apple…
@iPrizrak @killallbig У меня в украинском AppStore не показывает Opera VPN
— iFun4ik (@ifun4ik) May 18, 2017
Opera VPN удалили из Украинского App Store. Лол, я думал что обойти блокировку соц. сетей будет проще чем оказалось)
— Виталий (@Flyder34) May 17, 2017
Opera VPN удалена из App Store для Украины. Творят совсем по беспределу.
— GSX_P (@Weinfuture) May 17, 2017
…и Google.
@rednec868 @Weinfuture Из Play Store тоже удалили)
— ᴍᴀxɪᴍ ɪᴠᴀɴᴄʜᴀ (@maximivancha) May 17, 2017
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Кто то еще верит в массовый VPN?
Такие штуки работают только пока они не массовые, если начнется массовое использование то их уверен без проблем можно положить сколько угодно раз, думаю и tor тоже можно уронить если это будет нужно.
Все эти обходчики как не уловимый джо, неуловимый потому что серьезно его пока никто не ловит.
Если кто то злорадствует над тем что типа «кострюлеголовые» ничего не смогут, то зря, за их спинами стоит ЦРУ, а там способные ребята.
Подумалось мне что может сша решили на Украине начать отладку систем для отмены анонимности и сворачивания прочей не контролируемой ими деятельности в сети, так сказать полигон для отработки новых видов IT вооружения, хороший такой полигон на 40 млн. юзеров.
Причем для начала VPN трогать никто не будет, сейчас я думаю он сам упал, дадут им пользоваться без проблем, чтоб снять остроту накала и возмущения, и вот когда все устаканится где то в районе года то начнут потихоньку и VPN давить, именно потихоньку, чтоб пострадавшие были в меньшинстве всегда, лягушку нужно варить медленно.