Алишер Усманов через аккаунт в одном из собственных сервисов распространил видеообращение к Алексею Навальному. Предприниматель и политик сейчас спорят о том, кто из них правильно-неправильно, за дело или нет, сидел в тюрьмах, судах, воровал или не воровал:

В частности Усманов напомнил Навальному, что он не участвовал в залоговых аукционах и «к интернету я имею гораздо большее отношение, чем ты». Предприниматель его развивал.

Структуры Алишера Усманова, помимо прочего, контролируют или контролировали, владели долями, в таких проектах, как: Mail.ru Group и её «ВКонтакте» и «Одноклассники», Alibaba Group, Xiaomi, JD.com, Spotify, Facebook, ICQ, Airbnb, Twitter, Slack и многих других.