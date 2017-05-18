На Украине заблокировали популярный российский имиджборд «Двач». Об этом в своем твиттере написал администратор сообщества Нариман Намазов. Перед этим, 16 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о блокировке сайтов «Яндекса» и Mail.ru Group, в том числе — социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте». Всего под санкции попало 468 организаций. 17 мая провайдеры начали процедуру блокировки.

Да, точно.

Двач попал под украинские санкции и тоже блокируется. — Nariman Namazov (@abunyasha) May 17, 2017

В разговоре с изданием vc.ru Намазов пояснил, что блокировка «Двача» произошла из-за защиты от DDoS — технического решения, которое предоставляет холдинг Mail.ru Group. Также он добавил, что в ночь на 18 мая «Двач» попробует выйти из-под блокировки.

В сентябре 2016 года Mail.ru Group бесплатно отдала это решение «Двачу», который перед этим в том же месяце прекратил свою работу из-за организованной неизвестными DDoS. Сайт не работал с 24 до 30 сентября. Примерно в это время представители сообщества приняли решение начать постепенно отказываться от сервиса CloudFlare.