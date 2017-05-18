В Маунтин-Вью состоялась ежегодная конференция для разработчиков Google — Google I/O. Компания объявила, что официальным языком для платформы Android станет язык Kotlin, разработанный петербургской компанией JetBrains. Представитель компании пояснил, что что теперь разработки для Android на Kotlin будет поддерживать не только сама компания, но и Google. В компании ожидают, что решение Google приведет к значительному росту пользователей Kotlin и развитию языка. Кроме того, JetBrains и Goolge создадут некоммерческий фонд для развития Kotlin. Представитель JetBrains уточнил, что компания не ведет переговоров о продаже Google и намерена развиваться самостоятельно.

Также глава Google Сундар Пичаи представил ряд новых решений, которые появятся в экосистеме Android. Google Lens — функция «умной камеры» для устройств на базе Android. При помощи Google Lens направив телефон на афишу можно получить полную информацию о фильме или концерте, смартфон с Google Lens может «рассказать» о увиденном человеком памятнике архитектуры, найти в интернете название растения, иди просто считать пароль от Wi-Fi на объявлении в кафе.

На конференции была представлена Android Go — более «легкая» версия системы для бюджетных устройств и медленного интернета. Помимо аппаратных и программных решений, система также использует специальные версии наиболее популярных Интернет-ресурсов для того, чтобы ограничить потребление трафика. Например YouTube Go перед просмотром ролика будет показывать пользователю сколько данных ему предстоит скачать.

Компания представила новую версию операционной системы Android — Android 8.0. Среди новых особенностей системы — функция «картинка в картинке»: при просмотре видео в маленьком окне приложения вроде YouTube пользователи могут одновременно с этим работать в другом приложении, автоматическое заполнение различных форм с адресами, номерами телефонов и т. д. с использованием машинного обучения и другие функции. Ярлыки иконок приложений в новом Android будут показывать уведомления, как это реализовано в платформе iOS.

Вице-президент Google по разработке поисковых технологий Скотт Хаффман анонсировал запуск помощника Goggle Assistant для iPhone, правда с урезанным функционалом. Также на Google I/O. было объявлено, что начаты продажи устройства «умного дома» Google Home за пределами США. Устройство поступит в продажу в Канаде, Японии, Германии, Франции и Австралии. О старте продаж в России пока ничего не известно.