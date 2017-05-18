7 мая 2017 года LiveInternet изменил методику учета входящего трафика. Это затронуло, к примеру, такие отчеты, как «Переходы с сайтов», «Из социальных сетей», «Из поисковых систем», в которых наблюдалось резкое падение трафика, отметил Владимир Харев, руководитель поисковой оптимизации медиапроектов Mail.ru Group. Количество переходов в отчетах снизилось в среднем на 30−40%.

Падение на примере категории «Авто»

Представитель LiveInternet Максим Зотов на форуме Searchengines.guru подтвердил данное изменение: «Это раньше считал неверно, теперь устраняются дубли и будет меньше ситуаций, когда у вас 100 посетителей и 300 переходов».

Как предположил Харев, раньше в некоторых случаях (это особенно заметно на высокопосещаемых сайтах) второй хит на сайте считался как переход еще раз из того же источника. Возможно, также перестал учитываться исходный referrer (HTTP-заголовок, содержащий URL источника перехода) при обновлении страницы.

Данное изменение заметно на статистике по всем сайтам. Упала глубина и длительность сессий. Например, так выглядит среднее кол-во просмотров посетителей, перешедших с Google на сайты с установленным счетчиком Liveinternet.

Данные переходы теперь попадают в отчет «Внутренние переходы».

Пример роста таких переходов на одном из сайтов Теперь для поискового трафика можно сравнивать переходы в отчетах счетчиков с кликами в отчетах Яндекс.Вебмастера и Google Search Console. Если есть сильные расхождения — проверить, установлен ли счетчик на всех страницах, нет ли нескольких вызовов на одной странице и т. п. Сегментировать трафик (мобильный/десктопный) и сужать таким образом место поиска расхождения, — говорит эксперт.

С новой методикой подсчетов данные Liveinternet стали ближе к реальности, переходов даже чуть меньше, чем кликов в Google Search Console (что объясняется тем, что счетчик успевает загрузиться не у всех пользователей).

Также с 29 апреля LiveInternet исправил техническую ошибку, которая не позволяла засчитывать часть переходов пользователей с мобильного поиска на устройствах с ОС Android. Исправление этой ошибки привело к скачкообразному росту доли Google на российском рынке.