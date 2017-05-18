Председатель совета директоров компании «Русского экспорта» Игорь Чайка дал «Коммерсанту» интервью, в котором рассказал о запуске российского павильона на китайской платформе Alibaba и о планах по его развитию.

«Dakaitaowa специализируется на высококачественных российских продуктах питания, но создание национального павильона подразумевает резкое расширение сегментов. Это уже будут не только продукты питания, а в принципе абсолютно все. Это дает возможность всем компаниям в сегменте b2b реализовывать продукцию через этот павильон», — рассказал Чайка.