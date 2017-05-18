Специалисты компании O2 Consulting, которая вела инвестиционные сделки c Facebook/MSQRD, Mail.ru Group/Prisma и Yota Devices, запланировали цикл статей, в котором расскажут обо всех юридических тонкостях инвестиций в России. Сегодня — о том, как иностранным и российским инвесторам продавать и покупать доли в российских юрлицах на примере ООО.

Продуманное инвестирование может принести намного большую доходность, чем другие финансовые инструменты. Причем преимущества получает как инвестор, так и кредитуемое лицо. Как оформить инвестиции в России? Разберёмся на примере российского общества с ограниченной ответственностью, привлекающего денежные инвестиции. Здесь можно выделить два базовых способа инвестирования: внесение вклада в капитал компании и купля-продажа доли в компании, а также их сочетания.

Внесение вклада в капитал компании

Данный способ позволяет инвестору приобрести долю в компании через увеличение уставного капитала и стать ее полноправным участником (так называемый cash-in). Уставный капитал компании увеличивается на сумму номинальной стоимости приобретаемой доли, а размер вклада может быть любым, главное — не меньше номинальной стоимости приобретаемой доли.

Допустим, ООО «Российский инвестор» согласилось внести вклад в размере 1 000 000 рублей в обмен на 10% доли в ООО «Кредитор», уставный капитал которого составляет 10 000 рублей. Для приобретения этой доли, уставный капитал ООО «Кредитор» необходимо будет увеличить на 1 000 рублей. В результате увеличения уставного капитала (теперь 11 00 рублей), номинальная стоимость приобретаемой доли будет составлять 1 100 рублей. Размер вклада, превышающий 1 100 рублей (т.е. 998 900 рублей), поступит в распоряжение ООО «Кредитор» в качестве оборотных средств. Важно также отметить, что внесение инвестором вклада в уставный капитал компании обычно сопровождается изменением соотношения долей существующих участников — их доли «размываются» пропорционально размеру увеличения уставного капитала.

Так, если предположить, что в ООО «Кредитор» два участника с равными долями в размере 50%, то после внесения вклада инвестора и соответствующего увеличения уставного капитала, доля каждого участника «размоется» на 5%, а соотношение долей в результате будет 45%, 45% и 10%. Нередко практикуется постепенное вхождение инвестора в капитал с поэтапным увеличением его участия в капитале до получения контроля и привязка каждого последующего вклада к достижению компанией определенных бизнес-показателей. При таком вхождении инвестор (чтобы минимизировать свои риски) скорее всего потребует заключения опционов на выкуп долей и корпоративного договора с остальными участниками компании.

Купля-продажа доли в компании

Купля-продажа доли бывает двух моделей: продажа доли участником и продажа доли компанией.

Если долю продает участник, то деньги в ее оплату получает не компания, а продающий участник (это так называемый cash-out). А в контексте инвестирования в бизнес возможна продажа доли самой компанией. Но для этого она должна быть собственником своей доли («казначейская» доля). Доля становится казначейской, например, в случае выхода одного из участников из компании, если эта доля не была распределена между остальными участниками. Такие случаи, однако, не столь часто встречаются.

Финансирование путем вкладов в имущество компании

Уже будучи участником компании, инвестор вправе дополнительно финансировать компанию путем внесения вклада в ее имущество (т.е. по сути — безвозмездно передавать деньги компании). Вклад в имущество компании не изменяет размер уставного капитала и не влияет на размер и соотношение долей участников. С налоговой точки зрения при внесении инвестиций налоговые последствия вклада в имущество будут аналогичны вкладу в капитал (для ООО «Кредитор» полученные средства не будут облагаться налогами). Вместе с тем для российского инвестора с точки зрения формирования в налоговом учете первоначальной стоимости актива (долей ООО «Кредитор») вклад в капитал или купля-продажа является более предпочтительным, чем вклад в имущество.

Финансирование за счет заемных средств

Заем не является инвестированием в чистом виде, поскольку займодавец не обменивает деньги на участие в компании. Также надо учитывать, что заемное финансирование является возвратным. Поэтому, если речь идет о финансировании ООО «Кредитор» со стороны инвестора, который уже стал его участником, то скорее подойдет упомянутый ранее вклад в имущество. Впрочем, и заем может трансформироваться в инвестиционный инструмент, поскольку займодавец впоследствии может путем зачета требований и конвертации приобрести долю в профинансированной через заем компании.

С налоговой точки зрения заемное финансирование может быть более предпочтительным для инвестора в связи с получением возможности безналогового возврата проинвестированных средств («тела» займа) по истечении определенного периода.

Иностранный инвестор

В случае с иностранным инвестором принципиальных различий с корпоративной и юридической точек зрения не будет. Однако, здесь необходимо учитывать ряд налоговых особенностей, законодательных секторальных ограничений (например, участие иностранных компаний в СМИ, стратегических предприятиях и т. п. ), санкционные аспекты, а также требования, связанные с валютным регулированием.С налоговой точки зрения важно помнить о том, что в определенных случаях доход иностранного инвестора от российского актива может облагаться налогами в России.

По общему правилу налогообложение будет возникать в случае получения дивидендов, процентов по выданным займам и в случае продажи долей в российской компании (если её активы более чем на 50% состоят из недвижимого имущества, находящегося в России). Причем в некоторых случаях доходы иностранных инвесторов могут облагаться по более высокой ставке, чем аналогичные доходы российских инвесторов (например, по дивидендам — 15% против 13%). Существенно на налоговые последствия будет влиять юрисдикция иностранного инвестора. Так, в случае если иностранный инвестор будет являться резидентом страны, с которой у России заключено соглашение об избежании двойного налогообложения, то налоги в России могут быть в некоторых случаях сведены к нулю. В том числе и по налоговым соображениям иностранные фонды и инвесторы часто осуществляют инвестиции через проектные компании (SPV).

С точки зрения валюты инвестирования следует понимать, что капитал российских компаний не может выражаться в иностранной валюте, а, например, по заемному финансированию прямых ограничений в этом вопросе нет.