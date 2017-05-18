Украинский «Яндекс» разослал сообщение:

Из-за вступления в силу указа Президента Украины № 133/2017 нам заблокировали все счета, с которых ООО «Яндекс.Украина» могло перечислить вознаграждение партнерам Рекламной сети Яндекса. Все средства остаются на партнерских эккаунтах, но пока мы не можем перевести их на счета партнеров. Быстро разрешить проблему не получается, но мы продолжаем искать легальные решения и для отправки средств, и для продолжения сотрудничества. Нам важно выполнить обязательства.

Президент Украины Петр Порошенко 16 мая ввёл санкции против России, которые предполагают, в частности, блокировку доступа к «Яндексу» и соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники», проектам 1С, Abbyy и другим. Всего в списке 468 юридических лиц, 81 компания связана с IT-сферой. Для них на три года блокируются активы, введены ограничения на торговые операции и вывод средств за пределы Украины, компаниям запрещено пользоваться телеком-услугами. Юрлица из санкционного списка не имеют права передавать свои технологии или интеллектуальную собственность в новые или другие юрлица.

Доля украинского направления в выручке большого «Яндекса» — 1−3% по быстрым оценкам самого поисковика, его представители подсчитали украинскую выручку в интересах СМИ, сразу после введения санкций (в регулярной отчётности «Яндекс» несколько лет не показывает украинский бизнес отдельно). Размер обратных обязательств, долга «Яндекса» перед украинскими партнёрами, пока не раскрывался.