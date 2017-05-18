Ветеран Abbyy Сергей Андреев получил 20% «1С International» и возглавил экспортёра


«1С» и бывший глава Abbyy Сергей Андреев создали «1С International», где 80% долю контролирует «1С», а остальные 20% будут принадлежать Андрееву. Предприниматель рассказал CNews, что под его руководством «1С International» запустит серию пилотных продаж «1С:Предприятие» («1С:Enterprise») в самых разных странах, богатых и бедных, развитых и нет. До создания «1С International» экспорт «1С:Предприятия» приносил «1С» около 20% экспортной выручки. Андреев намерен за 5 лет сравнять доходы на зарубежных рынках с доходами от «1С:Предприятия» в России.

Андреев всю жизнь работал в Abbyy, в 1991 году он стал её коммерческим директором и лишь в январе 2017, после 25 лет работы, покинул компанию. Более 80% доходов Abbyy получает за пределами России.

«1С» уже работает с партнёрами из 25 стран мира. Компания объявила, что переводит часть экспортной активности в «1С International».

16 мая 2017 года президент Украины запретил в своей стране «1С», однако уже через день национальная спецслужба сделала загадочное заявление, в котором объяснила, что украинские предприниматели смогут и дальше пользоваться запрещённым «1С». «В то же время, его использование государственными компаниями недопустимо». Запрет уже вступил в действие, но все украинские госструктуры продолжают пользоваться «1С», так как по росчерку пера за пару дней отказаться от системы невозможно.

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