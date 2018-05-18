Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил состав нового Правительства, в частности назначил Константина Носкова министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Носков сменил Николая Никифорова после того, как 15 мая, по предложению Медведева президент Путин, сделал функции Минсвязи более стратегическими и, предположительно, расширил их. Константин Носков с ноября 2012 руководил Аналитическим центром при Правительстве РФ и занимался оперативным информационно-аналитическим сопровождением социально-экономического развития России в сферах финансов, транспорта, проектного управления, использования природных ресурсов, охраны окружающей среды, образования, здравоохранения, инноваций, информационных технологий. С 2008 по 2011 Носков работал в Правительстве РФ замом главы департамента государственного управления, регионального развития и местного самоуправления и руководил департаментом информационных технологий и связи. C 2001 по 2008 в Министерстве экономического развития и торговли на должностях главного специалиста, замдиректора и начальника отдела различных департаментов Минэка. Карьеру начал в 2000—2001 гг., с должности экономического аналитика программы «Большие деньги» телеканала НТВ. В 2000 году Константин Носков окончил Московскую государственную академию приборостроения и информатики по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления».

Медведев назначил Николая Никифорова министром в мае 2012 года — Никифоров видел свою задачу в повышении качества связи и услуг при усилении государственного контроля, что к 2018 году, в итоге, и было реализовано. 15 мая Указом Президента «Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации» переименовано в «Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», обновлённая структура, возможно, перехватит цифровые полномочия у соседних — например цифровизацией здравоохранения сегодня занимается Минздрав, а цифровыми билетами, регулирует сервисы вызова такси — Минтранс, но не профильное для IT министерство.