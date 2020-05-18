Приложение «Социальный монитор», использовать которое принудительно заставляют граждан находящихся на излечении от COVID дома, а также тех, кто с ними проживает, оказалось крайне сырым и непродуманным, что привело, в частности, к постоянным требованиям от приложения сфотографироваться ночью и выписке большого количества штрафов в отсутствие реальных нарушений.

Более того, штрафы на всех граждан с их паспортными данными доступны методом простого перебора по номеру, в результате чего можно собрать базу данных всех, кто был оштрафован при помощи данного приложения и выцепить из них дополнительные деньги методами социальной инженерии или банального ограбления при попадании в квартиру под видом врачей